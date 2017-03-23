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"Евровидение 2017", кто поедет от России: организаторы конкурса предложили транслировать выступление Самойловой из России онлайн

Опубликовано 23.03.17 18:34 "Евровидение 2017", кто поедет от России: организаторы конкурса предложили транслировать выступление Самойловой из России онлайн

Евровидение 2017", последние новости: впервые за 60-летнюю историю конкурса участнику предложена альтернатива выступлению вживую

Европейский вещательный союз (ЕВС) выступил с предложением к Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой для показа на песенном конкурсе "Евровидение-2017". Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе организации. Выдержки из него приводит ТАСС.

"Принимая во внимание то, что власти Украины могут сохранить в силе запрет (на въезд на территорию страны для Самойловой - прим.), а также стремясь ужшкммт сохранить аполитичный характер песенного конкурса "Евровидение", ЕВС активно работал над поиском решения и предпринял беспрецедентный шаг, предложив российскому Первому каналу возможность дать шанс Юлии остаться участником конкурса в этом году и исполнить в прямой трансляции свою песню во время второго полуфинала", - говорится в заявлении ЕВС.

В организации подчеркнули, что еще никогда прежде участникам не предлагалась возможность выступить на конкурсе не в живую, а транслировать свое выступление.

Первый канал пока не комментирует эту информацию.

Как ранее писал Topnews,исполнительница не сможет посетить конкурс, который пройдет в Киеве, из-за того, что Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла ей въезд на территорию государства сроком на три года. Поводом для такого решения стали концерты Самойловой в Крыму в 2015 году.

Европейский вещательный союз (ЕВС), который курирует «Евровидение», выразил разочарование в связи с решением СБУ, а также пообещал продолжить диалог по Самойловой с украинской стороной.
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