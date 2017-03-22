 
TOP 10

1 СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на Украину на три года

2 СМИ озвучили шокирующую версию крушения ТУ-154 в Сочи

3 В Раменском авиадиспетчер зарезал семью, поджог квартиру и покончил с собой

4 Ученые заявили о неизбежности столкновения Земли и Марса и назвали сроки

5 Reuters узнал о новых жертвах спецоперации в Сирии из числа россиян

6 Студентка МГУ рассказала, как делают на ТВ скандальные ВИДЕО о "безграмотной молодежи"

7 Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»

8 Лишенная прав Мара Багдасарян выложила ФОТО за рулем автомобиля (ФОТО, ВИДЕО)

9 Теракт в Лондоне. Автомобиль въехал в толпу людей на Вестминстерском мосту (ФОТО, ВИДЕО)

10 ВИДЕО из спальни 2-летних близнецов собрало свыше 67 млн просмотров

Новости наших партнеров

Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»

Опубликовано 22.03.17 20:14 Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»

Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица давала концерты в Крыму.

Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе "Евровидение" в 2018 году вне зависимости от места его проведения, передают РИА Новости со ссылкой на совместное заявление Первого канала и ВГТРК.

"В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в „Евровидении“, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова", - заявили в пресс-службе Первого канала. 

Ранее TopNews писал, что СБУ ввела запрет на въезд Самойловой в Украину. Певица должна была выступить на "Евровидении-2017" с песней ужшкммт о любви "Flame Is Burning".

Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица давала концерты в Крыму. При этом исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд заявлял, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

В российском МИД подчеркнули, что этим решением Киев подтвердил свой образ режима, зараженного русофобской паранойей.

Пользователи социальных сетей считают, что Россия должна объявить конкурсу бойкот. Пользователи социальных сетей запустили флешмобы в поддержку Юлии Самойловой.

 

Публикация от Дарья (@daria4723)

Другие материалы по этой теме

СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на Украину на три года

Володин призвал депутатов не сомневаться в таланте Самойловой (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга