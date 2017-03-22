Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»

Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица давала концерты в Крыму.

Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе "Евровидение" в 2018 году вне зависимости от места его проведения, передают РИА Новости со ссылкой на совместное заявление Первого канала и ВГТРК.

"В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в „Евровидении“, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова", - заявили в пресс-службе Первого канала.

Ранее TopNews писал, что СБУ ввела запрет на въезд Самойловой в Украину. Певица должна была выступить на "Евровидении-2017" с песней ужшкммт о любви "Flame Is Burning".

Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица давала концерты в Крыму. При этом исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд заявлял, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

В российском МИД подчеркнули, что этим решением Киев подтвердил свой образ режима, зараженного русофобской паранойей.

Пользователи социальных сетей считают, что Россия должна объявить конкурсу бойкот. Пользователи социальных сетей запустили флешмобы в поддержку Юлии Самойловой.

Публикация от ✪ ВЕДУЩИЙ НА МЕРОПРИЯТИЕ ✪ (@levmusinov) Мар 22 2017 в 8:51 PDT

Публикация от Дарья (@daria4723) Мар 21 2017 в 12:43 PDT

Публикация от Анастасия (@stasyaval) Мар 22 2017 в 8:35 PDT