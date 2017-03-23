Убийство Вороненкова: задержан киллер, застреливший экс-депутата Госдумы в Киеве (ФОТО)

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Денис Вороненков шел на встречу с ним. Ранее Вороненков говорил о том, что его могут убить.

Убийство Вороненкова в Киеве: задержан киллер

В Киеве задержан предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Нацполиции украинской столицы Андрея Крищенко, киллер ранен и сейчас находится в больнице.

"Киллер находится под охраной, ему предоставляется первоочередная медицинская помощь", — отметил Крищенко.

По его словам, сведений о состоянии здоровья предполагаемого убийцы пока нет. Также в Киеве ведется поиск возможных соучастников преступления.

Экс-депутат Пономарев заявил, что Вороненков шел на ужшкммт встречу с ним, а журналист Бутусов рассказал об охране убитого политика

В свою очередь, другой бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв заявил, что Денис Вороненков должен был с ним встретиться.

"Он шёл на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего", — написал Пономарёв в Facebook.

По рассказам очевидцев, во время перестрелки при нападении на экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова было произведено около 15 выстрелов с той и с другой стороны. Нападение произошло в центре Киева у отеля "Премьер палас".

В результате перестрелки экс-депутат погиб, а нападавший и охранник Вороненкова получили ранения. Сейчас они госпитализированы.

На месте убийства Вороненкова 23 марта видны раненые. ФОТО

Как отметил журналист Юрий Бутусов, застреленный в центре Киева экс-депутат Госдумы Денис Вороненков находился под круглосуточной охраной СБУ, старался передвигаться скрытно и не говорить по телефону.

"Как бывший сотрудник спецслужб прекрасно осознавал опасность, и принимал меры предосторожности. Он находился под круглосуточной охраной СБУ, его место жительства было секретом. вычислить маршрут его движения было очень непросто", - сказал он, допустив, что Вороненкова могли выманить на встречу.

"Очевидно, что организовать покушение и дерзкое нападение могли только спецслужбы РФ.Убили Дениса Вороненкова исключительно из-за его политических взглядов и дачи показаний против режима Путина по делу Януковича. Бизнес-конфликтов у него в РФ не было", - написал Бутусов в Facebook.

Фото из Киева, где застрелен сбежавший Денис Вороненков pic.twitter.com/QvBWwT0zDb — Алексей Нарышкин (@AlexNaryshkin) 23 марта 2017 г.

СМИ: Вороненков говорил о том, что ему угрожает смертельная опасность

По информации издания "Гордон", в своем последнем интервью застреленный в центре Киева экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков заявил, что его могут убить - "как Бандеру".

"В Украине, в отличие от других стран постсоветского пространства, работают демократические законы. Как ни странно, главным моим гарантом был закон. Хотя на российских центральных телеканалах уже вовсю кричат: мол, нужно обменять Вороненкова на Сущенко, а если не получится – убить, как Бандеру. Люди в России сошли с ума, они нездоровы", - сказал беглый российский депутат.

Как писал TopNews, Денис Вороненков был убит в центре Киева днем 23 марта. Неизвестный открыл стрельбу, когда политик вышел из отеля вместе с охранником.