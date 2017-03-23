Новороссия, последние новости на сегодня, 23 марта 2017: глава самопровозглашенной республики заявил об ответе на блокаду со стороны Киева.

Новости Новороссии сегодня, 23 марта 2017: Захарченко объявил о прекращении поставок угля на Украину

По словам главы ДНР Александра Захарченко, самопровозглашенная Донецкая народная республика с 1 марта полностью прекратила поставки угля и металла на подконтрольную Киеву территорию. Об этом он рассказал во время прямой линии с жителями той части Донбасса, которая находится под руководством прокиевских властей.

"С 1 числа ни один вагон на территорию Украины не ужшкммт идет. Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать (Киеву) — ни уголь, ни металл, ни известняк", — цитирует Захарченко Lenta.ru.

Ранее он оценил потери Украины от блокады Донбасса в три миллиарда долларов.

Как писал TopNews, 15 марта Совет нацбезопасности и обороны одобрил предложенную президентом Украины Петром Порошенко полную грузовую транспортную блокаду территорий Донбасса, не находящихся под управлением Киева. Такое решение останется в силе до тех пор, пока предприятия ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В свою очередь, 1 марта власти Донецкой и Луганской народных республик ввели на этих предприятиях внешнее управление в качестве ответных мер на торговую блокаду, организованную в конце января украинскими националистами.