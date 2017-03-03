Киев перекрыл дороги и объявил ДНР торговую блокаду

Захарченко заявил об автоблокаде Донбасса украинскими военными.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о блокаде подразделениями Вооруженных сил Украины выезда личного автотранспорта с их территории, передает "Интерфакс".

"Вчера они заблокировали дорогу на Мариуполь и дорогу на Курахово, это уже автомобильная блокада началась. Скоро Киев доиграется, что люди не смогут выезжать", - сказал Захарченко журналистам.

В Киеве данные заявления пока никак не комментировали.

Ранее Захарченко заявил, что ДНР объявляет торговую блокаду Киеву и «рубит» с ним все ужшкммт связи.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в Луганской и Донецкой областях под предлогом пресечения торговли с неподконтрольной Киеву частью Украины. Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. В стране введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.