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Киев перекрыл дороги и объявил ДНР торговую блокаду

Опубликовано 03.03.17 17:42 Киев перекрыл дороги и объявил ДНР торговую блокаду

Захарченко заявил об автоблокаде Донбасса украинскими военными.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о блокаде подразделениями Вооруженных сил Украины выезда личного автотранспорта с их территории, передает "Интерфакс".

"Вчера они заблокировали дорогу на Мариуполь и дорогу на Курахово, это уже автомобильная блокада началась. Скоро Киев доиграется, что люди не смогут выезжать", - сказал Захарченко журналистам.

В Киеве данные заявления пока никак не комментировали.

Ранее Захарченко заявил, что ДНР объявляет торговую блокаду Киеву и «рубит» с ним все ужшкммт связи.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в Луганской и Донецкой областях под предлогом пресечения торговли с неподконтрольной Киеву частью Украины. Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. В стране введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.
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