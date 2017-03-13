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В Киеве замуровали центральный офис Сбербанка (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 13.03.17 18:17 В Киеве замуровали центральный офис Сбербанка (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве приостановлена работа головного офиса Сбербанка - радикалы закладывают входы.

Активисты националистических организаций в понедельник днем блокировали в центре Киева центральное отделение дочернего банка Сбербанка России на Украине - ПАО "Сбербанк". У офиса Сбербанка на Владимирской улице собралось около 50 активистов. Вход в здание банка закрыт защитными роллетами, группа людей активистов закладывает дверные проемы кирпичами, передает "Интерфакс".

"Это центральный офис Сбербанка России, мы его тотально блокируем, мы закладываем кирпичом входы, и с этого дня он не будет работать. Постоянно ужшкммт мы будем расширять всю эту историю на всю Украину, на все их отделения", - заявил журналистам народный депутат Украины Андрей Билецкий.

Он отметил, что активисты призывают украинскую власть лишить лицензии российские банки. "Этот банк не может существовать в Украине. ... Пока он не прекратит свое существование в Украине, мы физически не будем давать этому банку никакой возможности работать", - сказал депутат.

В свою очередь, в киевском главке полиции сказали, что сотрудники правоохранительных органов никого не задерживали, полиция на месте следит за ситуацией, чтобы не допустить грубых нарушений порядка.

Головной офис Сбербанка в Киеве, который находится на улице Владимирская, приостановил работу в целях безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

В пресс-службе также отметили, что Сбербанк обратился в правоохранительные органы Украины в связи с инцидентом. "Работа отделения, расположенного на улице Владимирская (Киев), в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме", - отметили в Сбербанке.
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