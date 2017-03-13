Ученые подсчитали, сколько денег нужно человеку для полного счастья, американцу и россиянину.

Американские ученые выяснили, как счастье зависит от наличия денег. Эксперимент начался еще в 1957 году. Тогда было установлено, что только треть американцев были довольны своей жизнью и называли себя счастливыми. Но в 1992 году психологи снова вернулись к этому вопросу. Несмотря на то, что уровень жизни в США за это время стал более высоким, опять только треть ужшкммт американцев была довольна жизнью.

В связи с этим специалисты сделали вывод, что деньги и их количество не влияют на уровень счастья. Также было установлено, что среднего американца осчастливят 6000 долларов в месяц. Для россиянина же достаточно всего 1500 долларов в месяц, пишет "Свободная пресса".

По мнению ученых, слишком большие деньги счастья не приносят, а приносят проблемы по их хранению, вложению и налогам. Кроме того, те люди, которые зарабатывают много денег, чаще других чувствуют себя несчастными и одинокими.