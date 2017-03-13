Юлия Самойлова, певица, которая поедет на "Евровидение 2017" от России, стала темой №1 в соцсетях (ФОТО, ВИДЕО)

Певица Юлия Самойлова: диагноз участницы "Евровидения-2017" натолкнул пользователей на мысли о недавнем скандале на "Минуте славы" с участием одноногого танцора.

Певица Юлия Самойлова: артистка в инвалидном кресле поедет на "Евровидение 2017" от России

Одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях в эти часы является выбор участницы музыкального конкурса "Евровидение-2017" от России. Как писал ранее TopNews, в этом году нашу страну на состязании в Киеве представит певица в инвалидном кресле Юлия Самойлова. 27-летняя девушка занимается музыкой с детства, а в столице Украины она споет композицию Flame is Burning ("Пламя горит").

Юлия Самойлова - Flame is Burning ВИДЕО

Как заявили на "Первом ужшкммт канале", Юлия Самойлова "произвело наиболее сильное впечатление" на судей внутреннего отбора. В 2013 году девушка впервые появилась на федеральном телевидении, где заняла второе место в телепроекте "Фактор А". В 2014 году она пела на открытии Паралимпиады в Сочи.

Такой выбор участницы "Евровидения-2017" стал полной неожиданностью для многих блогеров. Пользователи на этом фоне вспоминают недавний скандал, произошедший на "Минуте славы", когда Рената Литвинова назвала "ампутантом" танцора Евгения Смирнова и посоветовала ему "пристегнуть вторую ногу", а Владимир Познер заявил, что молодой человек использует "запрещённые приёмы".

Блогеры предположили, что участие Юлии Самойловой в "Евровидении-2017" является политическим ходом, ведь она выступала в Крыму после присоединения полуострова к России.

Юлия Самойлова выступит на Евровидении по скайпу, из Крыма: в Украину её все равно теперь не пустят pic.twitter.com/IdQ0OpYQHn — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 13 марта 2017 г.

Юлия Самойлова и великодержавный крымнашизм: pic.twitter.com/MQXW5vUoNu — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 13 марта 2017 г.

Также разделились мнения относительно самой артистки: если одни заявили, что им нравится песня и сама кандидатура Самойловой, то другие заявили, что выступление Юлии — это попытка "давить на жалость".

Представлять Россию на «Евровидении» будет Юлия Самойлова — певица с первой группой инвалидности.



Не умеем петь - будем брать жалостью... pic.twitter.com/7gK8POJ3uM — Злая Зая (@ZlayaZaia) 12 марта 2017 г.

Юлия Самойлова едет на #Евровидение2017. Лучше бы уж #Панайотов поехал. Считаю, что давить на жалость певцом-инвалидом не в стиле #России — Олег М. Вяткин (@Vyatych25) 12 марта 2017 г.

На Евровидение едет Юлия Самойлова

Дикция, произношение- всё ужасно, отвратительно, что это еще и вызывает жалость #Евровидение #SongContest — социопатик🦄🤘 (@e_l_e_g_i_a_c) 12 марта 2017 г.

Некоторые заявили, что Россия окончательно лишилась шансов на победу, и предложили массу других кандидатур, одной из которых стала известная всей стране жертва изнасилования и героиня пяти выпусков "Пусть говорят" Диана Шурыгина

Заместитель главного редактора "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев предложил отправить на конкурс Владимира Познера и Ренату Литвинову.

Также блогеры предложили поехать на конкурс дуэту Сергея Лазарева и Шнурова. Нашлись и те, кто предложили отправить в Киев "платежку за газ".

— La Russie parle (@Russia_calls) 12 марта 2017, 20:12

— M E Z E N T S E V A (@_FireParty_) 12 марта 2017, 20:19

Сама Юлия Самойлова на фоне бурных обсуждений заявила, что мечтала попасть на "Евровидение" всю жизнь, и "Первый канал" начал рассматривать ее кандидатуру еще после выступления на Паралимпиаде в 2014 году.

"Всё замечательно, я полна эмоций и счастлива. Потому что я шла к этому всю свою жизнь. С самого детства я представляла себя на Евровидении. Какое-то волнение, конечно, присутствует. Но я стараюсь об этом не думать. У меня есть ещё два месяца — я буду заниматься ещё больше", - цитирует певицу "Комсомольская правда".

Артистка уверена, что сможет достойно представить Россию на конкурсе.

"Огонь во мне есть в плане стрессоустойчивости, я железная в этом смысле, конечно. Возможно, да, так как у меня недавно была операция, возможно, немного переживаю, что могу устать, но всё-таки у нас идут репетиции и тот результат, который я показываю, руководство Первого канала устраивает", - отметила она.