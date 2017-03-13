"Евровидение 2017", кто поедет от России: Юлия Самойлова исполнит песню Flame Is Burning (ВИДЕО)

"Евровидение 2017", последние новости: кто поедет от России на конкурс, стало известно 12 марта.

Кто поедет на "Евровидение 2017", стало известно сегодня, 12 марта

Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве в мае этого года. Об этом сообщили в воскресенье в эфире Первого канала.

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В "Евровидении - 2017" примут участие представители 43 стран.

"Евровидение 2017": Юлия Самойлова исполнит песню Flame Is Burning

На «Евровидении» в Киеве певица, передвигающаяся на инвалидной коляске, исполнит песню «Flame Is Burning».

Авторы музыки и слов — Леонид Гуткин, с которым Первый канал уже не раз сотрудничал ужшкммт на "Евровидении" (песни Дины Гариповой и Полины Гагариной), а также Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Юлия Самойлова, Flame Is Burning. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, Самойлова неоднократно участвовала в различных конкурсах, в том числе, стала финалисткой проекта Аллы Пугачевой «Фактор А».

Кроме того, она выступала на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.