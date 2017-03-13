YouTube "взорвало" ВИДЕО клипа с Дианой Шурыгиной от создателя "Няш-мяша"

Ютуб ВИДЕО с "песней" Дианы Шурыгиной сломало счетчик на видеосервисе.

Известный российский блогер Enjoykin опубликовал ролик, представляющий собой нарезки из ток-шоу Андреям Малахова "Пусть говорят" с участием жертвы изнасилования из Ульяновска Дианы Шурыгиной.

В клипе Диана Шурыгина "поет" о своей трагической судьбе, а также пытается донести до зрителей важную мысль. Так, сначала она "говорит" о том, что сидела дома, никуда не выходила и ждала любимого из армии, однако неожиданно соседка позвала ее на день рождения, после чего ужшкммт началась череда событий, сделавшая Диану Шурыгину героиней Рунета.

"Нецветные розы, страсть, невинность, слёзы. Девочки должны наивными не быть. Нецветные розы, нецветные розы. Водку никогда не пить", — "поет" Диана Шурыгина.

При этом на Ютуб ВИДЕО есть и "мораль": Диана Шурыгина пытается донести до всех девушек мысль о том, к чему может привести употребление алкоголя.

YouTube ВИДЕО с клипом "нецветные розы" сломало счетчик на Ютуб

На момент написания заметки ролик "Нецветные розы", опубликованный 12 марта, собрал 478 206 просмотров на YouTube, после чего счетчик перестал работать, на что многие пользователи пожаловались как в комментариях, так и в техподдержку ресурса.

Напомним, что в апреле 2014 года именно Enjoykin превратил Наталью Поклонскую в "Няш-мяша".

YouTube ВИДЕО: Enjoykin прославился песней "Няш-мяш" про Наталью Поклонскую