 
TOP 10

1 Песков раскрыл детали беседы Путина с Трампом и назвал дату их встречи

2 Живодерки из Хабаровска предстали перед судом (ВИДЕО)

3 Депутаты Госдумы предложили отменить маткапитал

4 Надежда Савченко появилась в телеэфире с укладкой и макияжем (ФОТО, ВИДЕО)

5 СМИ: в России замедлят доступ к иностранным сайтам-нарушителям

6 Создатель "Няш-мяша" опубликовал новый клип с Дианой Шурыгиной (ВИДЕО)

7 Премьер Нидерландов отказался извиняться перед Турцией за отказ пускать министров в страну

8 Центробанк лишил лицензий два московских банка

9 Эксперты: рубль перейдет психологический рубеж

10 "Аль-Каида" взяла на себя ответственность за двойной теракт на кладбище в Дамаске (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

YouTube "взорвало" ВИДЕО клипа с Дианой Шурыгиной от создателя "Няш-мяша"

Опубликовано 13.03.17 09:31 YouTube "взорвало" ВИДЕО клипа с Дианой Шурыгиной от создателя "Няш-мяша"

Ютуб ВИДЕО с "песней" Дианы Шурыгиной сломало счетчик на видеосервисе.

Известный российский блогер Enjoykin опубликовал ролик, представляющий собой нарезки из ток-шоу Андреям Малахова "Пусть говорят" с участием жертвы изнасилования из Ульяновска Дианы Шурыгиной.

В клипе Диана Шурыгина "поет" о своей трагической судьбе, а также пытается донести до зрителей важную мысль. Так, сначала она "говорит" о том, что сидела дома, никуда не выходила и ждала любимого из армии, однако неожиданно соседка позвала ее на день рождения, после чего ужшкммт началась череда событий, сделавшая Диану Шурыгину героиней Рунета.

"Нецветные розы, страсть, невинность, слёзы. Девочки должны наивными не быть. Нецветные розы, нецветные розы. Водку никогда не пить", — "поет" Диана Шурыгина.

При этом на Ютуб ВИДЕО есть и "мораль": Диана Шурыгина пытается донести до всех девушек мысль о том, к чему может привести употребление алкоголя.

YouTube ВИДЕО с клипом "нецветные розы" сломало счетчик на Ютуб

На момент написания заметки ролик "Нецветные розы", опубликованный 12 марта, собрал 478 206 просмотров на YouTube, после чего счетчик перестал работать, на что многие пользователи пожаловались как в комментариях, так и в техподдержку ресурса.

Напомним, что в апреле 2014 года именно Enjoykin превратил Наталью Поклонскую в "Няш-мяша".

YouTube ВИДЕО: Enjoykin прославился песней "Няш-мяш" про Наталью Поклонскую
Другие материалы по этой теме

"Это жизнь!": Диана Шурыгина ответила на критику в свой адрес

Диана Шурыгина вновь оскандалилась, сорвав радиоэфир (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга