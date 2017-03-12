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Задержанный диверсант ВСУ назвал имя убийцы Моторолы

Опубликовано 12.03.17 12:44 Задержанный диверсант ВСУ назвал имя убийцы Моторолы

Командир батальона «Спарта» ДНР Арсен Павлов с позывным Моторола был убит 16 октября 2016 года при взрыве в лифте дома в центре Донецка.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Деев, задержанный силовиками самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), назвал имя исполнителя убийства ополченца Арсения Павлова, известного как Моторола, передают РИА Новости.

«Могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело», — заявил Деев, добавив, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.

Между тем в распоряжении Лайфа оказалось видео с признательными показаниями Деева.

Кроме ужшкммт того, по словам задержанных диверсантов, начальник разведки полка спецназа ССО ВСУ майор Балов может быть причастен к убийству комбата "Сомали" Михаила Гиви Толстых.

Напомним, комбат ДНР Арсен Павлов (Моторола) погиб в результате взрыва в лифте собственного дома в Донецке. Инцидент произошел 16 октября. На прощание с героем ДНР пришли тысячи человек.  
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Источник: командир ополчения ДНР Моторола убит взрывом в лифте

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