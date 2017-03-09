Познер объяснил критику в адрес танцора-инвалида на "Минуте славы" (ВИДЕО)

Сам Евгений Смирнов потребовал исключить Ренату Литвинову из проекта.

Известный российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал свою резонансную критику в адрес одноногого танцора Евгения Смирнова на программе "Минута славы", заявив, что не изменил свою позицию.

"Инвалиды могут и должны (если хотят) участвовать в любых конкурсах – творческих, спортивных и прочих – именно и только на общих основаниях, то есть на равных со всеми остальными. Если инвалид способен победить за счет своего мастерства и таланта в таком ужшкммт конкурсе – флаг ему в руки! Но участвовать в тайной надежде на то, что его физические (или иные) проблемы помогут ему победить, то есть они будут учтены жюри – нет, я против. Или как все, или никак", – сказал он в интервью "Правмиру".

Журналист призвал "не быть лицемерами" и признать, что "люди с физическими недостатками не могут на равных конкурировать с теми, у кого этих проблем нет, когда речь идет именно о физической силе, ловкости, скорости".

"Они могут петь, рисовать, играть на музыкальных инструментах, да еще много чего, но там, где требуются физические усилия – спорт, танцы, они заведомо слабее", – отметил Познер, приведя в пример Паралимпийские игры, где участвуют только спортсмены с ограниченными возможностями.

Познер подчеркнул, что после реакции зрителей на его высказывания он не поменял свою точку зрения, а сама реакция "ни эмоционально, ни интеллектуально" его не задела.

Как писал TopNews, скандальная ситуация произошла на передаче телешоу "Минута славы" во время эфира 4 марта 2017 года Владимир Познер, оценивая выступление Евгения Смирнова, заявил, что одноногий танцор использовал запрещенный прием, а другой член жюри - Рената Литвинова - порекомендовала участнику проекта "пристегнуть" протез, чтобы не выставлять напоказ свою инвалидность. Высказывания Познера и Литвиновой вызвали бурный общественный резонанс.

Позднее стало известно о том, что "Первый канал" уволил сотрудника, который допустил в эфир скандальный выпуск "Минуты славы": якобы именно из-за его попустительства зрители увидели общение Ренаты Литвиновой с Евгением Смирновым.

Сам танцор не винит в произошедшем сотрудника телеканала. Он считает, что уволить необходимо саму Ренату Литвинову.

"Я не думаю, что нужно было увольнять сотрудника. Да, было неприятно, что это показали на всю страну, но тем ни менее это было сказано мне Литвиновой. И если это вызвало такой резонанс, то почему она до сих пор там сидит? Я считаю, что ее там не должно быть", - приводит слова танцора Life.

Скандал на "Минуте славы". ВИДЕО