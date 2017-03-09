 
TOP 10

1 Ученые описали уникальный случай жизни мозга после смерти человека

2 "Отдайте Оскар "Барсе" и ПСЖ": звезды спорта и соцсети обсуждают сумасшедший матч ЛЧ (ФОТО, ВИДЕО)

3 СМИ: звезда "Гарри Поттера" при смерти после страшной аварии (ФОТО)

4 В США при странных обстоятельствах умер связанный с Трампом соавтор плана "по аренде Крыма"

5 В Перу в чемодане нашли тело пропавшего журналиста (ФОТО)

6 Познер объяснил критику в адрес танцора-инвалида на "Минуте славы" (ВИДЕО)

7 Ученые назвали ТОП-8 болезней, которые отражаются на лице человека

8 СМИ назвали возможный источник утечки документов ЦРУ в WikiLeaks

9 В Дании школьник случайно откопал самолет времен ВОВ с пилотом внутри (ФОТО)

10 Главу российского банка обвинили в афере с векселями на 1,35 млрд рублей

Новости наших партнеров

Познер объяснил критику в адрес танцора-инвалида на "Минуте славы" (ВИДЕО)

Опубликовано 09.03.17 10:44 Познер объяснил критику в адрес танцора-инвалида на "Минуте славы" (ВИДЕО)

Сам Евгений Смирнов потребовал исключить Ренату Литвинову из проекта.

Известный российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал свою резонансную критику в адрес одноногого танцора Евгения Смирнова на программе "Минута славы", заявив, что не изменил свою позицию.

"Инвалиды могут и должны (если хотят) участвовать в любых конкурсах – творческих, спортивных и прочих – именно и только на общих основаниях, то есть на равных со всеми остальными. Если инвалид способен победить за счет своего мастерства и таланта в таком ужшкммт конкурсе – флаг ему в руки! Но участвовать в тайной надежде на то, что его физические (или иные) проблемы помогут ему победить, то есть они будут учтены жюри – нет, я против. Или как все, или никак", – сказал он в интервью "Правмиру".

Журналист призвал "не быть лицемерами" и признать, что "люди с физическими недостатками не могут на равных конкурировать с теми, у кого этих проблем нет, когда речь идет именно о физической силе, ловкости, скорости".

"Они могут петь, рисовать, играть на музыкальных инструментах, да еще много чего, но там, где требуются физические усилия – спорт, танцы, они заведомо слабее", – отметил Познер, приведя в пример Паралимпийские игры, где участвуют только спортсмены с ограниченными возможностями.

Познер подчеркнул, что после реакции зрителей на его высказывания он не поменял свою точку зрения, а сама реакция "ни эмоционально, ни интеллектуально" его не задела.

Как писал TopNews, скандальная ситуация произошла на передаче телешоу "Минута славы" во время эфира 4 марта 2017 года Владимир Познер, оценивая выступление Евгения Смирнова, заявил, что одноногий танцор использовал запрещенный прием, а другой член жюри - Рената Литвинова - порекомендовала участнику проекта "пристегнуть" протез, чтобы не выставлять напоказ свою инвалидность. Высказывания Познера и Литвиновой вызвали бурный общественный резонанс.

Позднее стало известно о том, что "Первый канал" уволил сотрудника, который допустил в эфир скандальный выпуск "Минуты славы": якобы именно из-за его попустительства зрители увидели общение Ренаты Литвиновой с Евгением Смирновым.

Сам танцор не винит в произошедшем сотрудника телеканала. Он считает, что уволить необходимо саму Ренату Литвинову.

"Я не думаю, что нужно было увольнять сотрудника. Да, было неприятно, что это показали на всю страну, но тем ни менее это было сказано мне Литвиновой. И если это вызвало такой резонанс, то почему она до сих пор там сидит? Я считаю, что ее там не должно быть", - приводит слова танцора Life.

Скандал на "Минуте славы". ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

Рената Литвинова унизила инвалида на «Минуте славы», предложив пристегнуть вторую ногу (ВИДЕО)

Скандал на «Минуте славы» привел у увольнению сотрудника "Первого канала"

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга