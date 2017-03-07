 
TOP 10

1 В Азовском море произошел бой между армиями Украины и ДНР

2 ИноСМИ показали коммуналку, в которой вырос Путин, и нашли его бывших друзей (ВИДЕО)

3 Администрация Трампа неожиданно ужесточила позицию по России

4 В Сети собирают подписи под петицией отправить Поклонскую на психиатрическую экспертизу

5 СМИ: российские журналисты пытались заставить мигрантов в Швеции устроить беспорядки на камеру

6 В Японии осужденный 20 лет назад россиянин признан невиновным

7 Мажор на Ferrari устроил гонки по Москве на скорости 230 км/ч (ФОТО, ВИДЕО)

8 Скандал на «Минуте славы» привел у увольнению сотрудника "Первого канала"

9 Валентин Юдашкин впервые рассказал о своей тяжелой болезни (ВИДЕО)

10 В Нижнем Тагиле пьяной девушке сломали ногу по ее же просьбе (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Скандал на «Минуте славы» привел у увольнению сотрудника "Первого канала"

Опубликовано 07.03.17 21:38 Скандал на «Минуте славы» привел у увольнению сотрудника "Первого канала"

Именно он пропустил в эфир скандальный диалог Ренаты Литвиновой и Евгения Смирнова.

«Первый канал» уволил сотрудника дирекции музыкальных и развлекательных программ, который принимал у компании-производителя шоу "Минута славы" и занимался подготовкой к трансляции развлекательной программы. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на собственный источник в СМИ.

Ранее TopNews писал, что в выпуске «Минуты славы» от 4 марта принял участие танцор Евгений Смирнов, который потерял ногу в результате ДТП. Однако не все судьи проекта выразили восхищение.

Так, Владимир Познер проголосовал против продолжения участия Смирнова ужшкммт в проекте и назвал номер «запрещенным приемом». «Когда человек выходит, как вы, без ноги, то невозможно сказать нет. Нет защиты против этого — ну просто сил нет», — объяснил он.

Еще один судья проекта Рената Литвинова проголосовала за дальнейшее участие танцора в шоу, но также выразила мнение, что ему не стоит эксплуатировать эту тему. Более того Рената предложила Смирнову "пристегнуть ногу", чтобы в дальнейшем не выставлять напоказ свою травму.

Но, не смотря на это Смирнов, вместе со своей партнершей выполнял сложные танцевальные элементы и в итоге добился бурной реакции зала.

Добавим, что главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отказался дать комментарий «Медузе». «Я не готов комментировать. Вы сами раздуваете эти скандалы, а потом смакуете», — сказал Аксюта. 

Ютуб ВИДЕО: Рената Литвинова на "Минуте славы" предложила танцору-инвалиду пристегнуть вторую ногу
Другие материалы по этой теме

Рената Литвинова унизила инвалида на «Минуте славы», предложив пристегнуть вторую ногу (ВИДЕО)

Рената Литвинова показала свое ФОТО без макияжа

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга