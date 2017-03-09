Ученые рассказали об уникальном случае жизни мозга человека после смерти

По словам специалистов, орган функционировал еще 10 минут.

Группа ученых из канадского университета в Западном Онтарио нашла научное подтверждение того, что мозг человека способен функционировать после смерти, хотя и непродолжительное время.

Специалисты проводили исследование работы мозга у четырех находящихся при смерти пациентов. В каждом случае ЭЭГ головного мозга в каждом случае показывало неповторимый рисунок электрических колебаний, а в одном случае деятельность мозга продолжалась ужшкммт практически десять минут после того, как у человека остановилось сердце. Все это время исследователи наблюдали всплески медленных волн – дельта-ритмов, что позволило сделать вывод о том, что формально жизнь мозга продолжалась "в спящем режиме", хотя организм к тому моменту уже умер, пишет "МК" со ссылкой на западные источники.

Ранее такой эксперимент проводился на крысах, и у некоторых из них после смерти в течение минуты наблюдались те же мозговые сигналы, что и при жизни, только в предсмертной стадии они были гораздо сильнее.

Отметим, что некоторые пережившие клиническую смерть пациенты, рассказывали о "потустороннем" опыте в тот момент. По словам людей, они "проходят через тоннель света", "встречались с умершими близкими и ангелами", причем из этого состояния пациенты выходят как будто обновленными, меняется их восприятие мира. Однако медики ищут научное объяснение этим явлениям и склонны связывать его с возникающими в голове галлюцинациями.