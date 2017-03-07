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Администрация Трампа неожиданно ужесточила позицию по России

Опубликовано 07.03.17 12:02 Администрация Трампа неожиданно ужесточила позицию по России

Администрация президента США Дональда Трампа пошла не неожиданное ужесточение политики в отношении РФ.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла "неожиданное решение" ужесточить политику в отношении России, пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal и дипломатические источники.

Во время избирательной кампании Трамп неоднократно высказывался о России в примирительном тоне, тогда как о НАТО и о некоторых союзниках Вашингтона по альянсу республиканец выражался критически, отмечает издание. Однако уже после вступления в должность президента Трамп назначил ряд советников, занимающих жесткую позицию в отношении Москвы. Так, министр обороны Джеймс Мэттис на ужшкммт недавнем выступлении в Европе заявил, что США не заинтересованы в "каком бы то ни было военном сотрудничестве" с Россией и намерены вести диалог "с позиции силы".

По оценке издания, "переход администрации к неожиданно жесткому курсу в отношении России был встречен аплодисментами в Европе и вызвал тревогу в Москве". Как отмечается в публикации, Вашингтон заверил европейских дипломатов, что он не намерен отказываться от поддержки стран Восточной Европы, в частности Украины, и "признавать наличие более широкой сферы влияния Москвы", пишет ТАСС.

"Мы добились большого прогресса в выработке единой позиции, - приводит газета слова одного европейского дипломата, который участвовал в консультациях в Вашингтоне на эту тему на прошлой неделе. - Никто не остался убежденным в том, что США намерены заключить некую крупную сделку с Россией".

Как констатирует издание, эта перемена в политике Трампа произошла в тот момент, когда его окружение обвиняют в недопустимых контактах с российской стороной. Кроме того, в США по-прежнему звучат утверждения о попытках Москвы вмешаться в президентские выборы в стране.
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