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Поклонская рассказала о замироточившем бюсте Николая II в Симферополе (ВИДЕО)

Опубликовано 04.03.17 12:21 Поклонская рассказала о замироточившем бюсте Николая II в Симферополе (ВИДЕО)

По словам депутата Госдумы, замироточил бюст последнего российского императора, установленный возле прокуратуры в Симферополе.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила, что в Симферополе замироточил бюст последнего российского императора Николая II, установленный в сквере возле часовни при здании прокуратуры.

Как рассказала политик, ей позвонили сотрудники из Крыма, занимающиеся уходом за часовней, и рассказали, что установленный в прилегающем к ней сквере бюст  Николая II начал мироточить. Поклонская заявила, что этот бюст якобы обладает целительной силой, и к нему приходят люди.

"Это чудо, которое не ужшкммт объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину (расстрела Николая II и его семьи - прим. ред.). Видите как! Государь нам помогает ведь. Они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой. Мы обязаны это сделать", — отметила она в эфире телекомпании "Царьград".
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