МИД РФ: Конгресс США пытается устроить экономическую блокаду России

Замглавы МИЛ РФ Рябков напомнил, кто на самом деле пострадал от антироссийских санкций.

Недоброжелатели России в конгрессе США пытаются организовать нечто вроде экономической блокады через законопроект, который может не позволить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу облегчить санкции против Москвы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Наши недоброжелатели в конгрессе изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива в отношениях (России и США. — прим.). В январе текущего года ими внесен законопроект, предусматривающий кодификацию санкций, введенных обамовскими распоряжениями, чтобы Трамп не смог ужшкммт их отменить по своей воле. Более того, предлагается расширить и ужесточить рестрикции и даже попытаться шантажом заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечто вроде экономической блокады России", — сказал Рябков, выступая в Госдуме. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, "пока эта затея варится в аппаратах профильных комитетов конгресса". "Но принятие такого закона исключать нельзя. Поскольку, с учетом доминирующих на Капитолии антироссийских настроений, американские законодатели, в принципе, видимо, способны преодолеть гипотетическое президентское вето", — добавил замглавы МИД.

Он отметил, что в ведомстве "не драматизируют ситуацию", так как понимают, что Трампу и его команде необходимо время, чтобы отладить работу внешнеполитического блока и уточнить приоритеты.

При этом, по его словам, России ограничения в ряде областей мешают, "но не сильнее, чем они наносят ущерб американскому экспорту, стимулировать который как раз и взялся Трамп, в том числе в целях создания рабочих мест в Америке", отмечает "РГ".

Рябков уточнил, что США с 2014 года более 30 раз прибегали к санкционным ограничениям против России. В результате на сегодняшний день в черных списках находится 172 российских гражданина и 350 различных юридических лиц, в том числе флагманские банки.

Проблема в том, что действия администрации экс-президента США Барака Обамы накануне и после выборов в США "находились за гранью здравого смысла".

"На волне клеветнических обвинений России во вмешательстве в выборный процесс администрация Обамы до предела разогрела русофобскую истерию. Пошла даже на такой беспрецедентный шаг, как закрытие доступа к объектам нашей собственности в Вашингтоне и Нью-Йорке", - уточнил Рябков.

В результате сейчас отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны, констатировал дипломат.