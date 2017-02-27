Диана Шурыгина: героиня "Пусть говорят" станет моделью, звездой кино и Instagram (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 27.02.17 14:23
Диана Шурыгина, последние новости: героине скандальной истории с изнасилованием предложили сняться в кино и стать лицом рекламной кампании. Ее страница в Инстаграм набрала уже 500 тысяч подписчиков.
Диана Шурыгина: "Пусть говорят" сделало девушку моделью, звездой кино и Instagram
Героиня шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" Диана Шурыгина, кроме травли в соцсетях и общественного порицания, получила неплохие дивиденды в виде обилия предложений из области модельного бизнеса.
Как рассказал сам ведущий "Первого канала" Андрей Малахов, принимающий активное участие в судьбе девушки, на 8 марта Диану пригласили сразу три олигарха в Куршавель. Также ей поступило предложение стать лицом сети быстрого ужшкммт питания и снятся в клипе.
Кроме того, Диане Шурыгиной предложили попробовать себя в кино. Как рассказала сама девушка на своей страничке "ВКонтакте", ее пригласили сняться в криминальной драме "Егор Шилов" режиссера Юрия Спиридонова, и сейчас героиня "Пусть говорят" обдумывает это предложение.
Также 26 февраля изнасилованная в Ульяновске девушка поучаствовала в благотворительной акции в офисе соцсети "ВКонтакте". Во время мероприятия топовые блогеры поддержали Диану и с удовольствием с ней фотографировались.
Соотвествующие фотографии появились на странице Шурыгиной в Иннстаграм. К слову, не смотря на обилие фековых страниц в Сети, Инстаграм девушки всего за неделю собрал уже 500 тысяч подписчиков.