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Диана Шурыгина на YouTube записала ВИДЕО с ответами зрителям шоу "Пусть говорят" (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 25.02.17 12:01 Диана Шурыгина на YouTube записала ВИДЕО с ответами зрителям шоу "Пусть говорят" (ФОТО, ВИДЕО)

Героиня "Пусть говорят" Диана Шурыгина на YouTube ВИДЕО ответила на вопросы интернет-пользователей. Между тем, сокамерники обвиненного в изнасиловании Сергея Семенова взяли его под свою опеку.

Диана Шурыгина создала свой канал на YouTube и ответила на вопросы интернет-пользователей

Получившая скандальную известность 17-летняя жительница города Ульяновска Диана Шурыгина создала YouTube канал и записала видео, в котором отметила на самые волнующие вопрсы интернет-пользователей.

Звезда "Пусть говорят" выбрала несколько цензурных вопросов, не оскорбляющих ее честь и достоинство, а сам ролик за считанные часы собрал сотни тысяч просмотров.

О своем насильнике Сергее Семенове Диана предпочла ужшкммт не говорить. В основном она говорила о бытовых вопросах. В частности, в четырехминутном ролике девушка рассказала, что для первой передачи "Пусть говорят" над ее образом трудились стилисты, а в последующих кадрах она выбирала наряд и делала прическу сама. Кроме того, по ее словам, она сейчас хорошо себя чувствует, даже несмотря на то, что ее узнают на улице.

К настоящему моменту опубликованный 24 февраля 2017 года ролик собрал почти 700 тысяч просмотров.  Большинство пользователей не оценили опубликованную запись: ролик набрал около 85 тысяч "дизлайков" против 20,5 тысяч "лайков". При этом Диана Шурыгина предпочла отключить комментарии к записи.

Диана Шурыгина на YouTube: скандальная героиня "Пусть говорят" ответила на вопросы подписчиков. ВИДЕО

Диана Шурыгина и Сергей Семенов, последние новости: осужденного за изнасилование школьницы взяли под опеку сокамерники

Сокамерники осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергея Семенова с пониманием отнеслись к его ситуации. Многие из заключенных уверены, что молодой человек невиновен.

Сергей Семенов ФОТО: кадр "Пусть говорят"

Осужденные всячески поддерживают Сергея, стараются его подбодрить и следят за тем, как развиваются события на свободе. Сотрудники ФСИН также внимательно следят за ситуацией, пишет Life.

Как писал TopNews,  жителю Ульяновска Сергею Семёнову дали восемь лет лишения свободы за секс на студенческой вечеринке. Позднее суд сократил срок пребывания в колонии до 3 лет и 3 месяцев, а также заменил строгий режим на общий.
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