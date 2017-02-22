Диана Шурыгина в 3 части "Пусть говорят" прокляла студию, пожелав "всем сдохнуть" (ВИДЕО)

"Пусть говорят": 3 выпуск "трилогии" на Первом канале, посвященной истории с изнасилованием 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, завершился скандалом.

Диана Шурыгина в "Пусть говорят": 3 выпуск ток-шоу Малахова завершился очередным скандалом

21 февраля, в эфире передачи «Пусть говорят» на первом канале завершилось обсуждение нашумевшей истории с изнасилованием 17-летней Дианы Шурыгиной. Напомним, девушка из Ульяновска утверждает, что на молодежной вечеринке ее парень совершил над ней насильственные действия. Сейчас 21-летний Сергей Семенов отбывает наказание в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

Отметим, что после выхода первого выпуска «Пусть говорят» про изнасилованную ужшкммт школьницу из Ульяновска, который состоялся еще 31 января, имя Дианы Шурыгиной стало известно всей стране. В ходе эфира зрители разделились на два лагеря: "за" школьницу и "против". Одни считают, что Шурыгина своим поведением сама спровоцировала насилие, другие заявляют, что это не повод для надругательства .

В родном городе девушки даже прошла акция в поддержку ее обидчика Семенова - жители посчитали, что он невиновен.

Второй выпуск состоялся 20 февраля, но для полного освещения событий того вечера потребовался еще один эфир.

В заключительном эфире с девушкой пришла и ее мама, а также мать осужденного за изнасилование Сергея Семенова. Также зрители увидили интервью с осужденным Сергеем, который лично обратится к Шурыгиной с просьбой очистить его имя. Более того парень не признал своей вины и утверждает, что секс между ним и Дианой был по обоюдному согласию.

Кроме того в заключительной части «Пусть говорят» было показано письмо первого обидчика Шурыгиной – Влада, получившего условный срок. В нем парень рассказал о своих отношениях с главной героиней программы, из которого следует, что Диана ведет распутный образ жизни, который в итоге и привел к возникшей ситуации.

Тот факт, что второй насильник до сих пор находится на свободе, также вызвал вопросы в студии. В связи с этим многие зрители встали на сторону Сергея Семенова и его родственников, считая, что "жертва изнасилования" вместе с родителями лукавит ради наживы.

После таких заявлений 17-летняя героиня программы так разозлилась , что ей и её родителям не дают слова, что в итоге не сдержалась и накинулась на приглашенного в студию блоггера. Девушка пожелала «всем сдохнуть», а детям приглашенных звёзд быть «также изнасилованными, как и она», после чего, едва сдерживаемая родителями, удалилась из студии.

"Вы все нелюди! Чтоб вы сдохли все!". Фрагмент 3 выпуска "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной. ВИДЕО

Отметим, что в заключительной части программы приняла участие финалистка телешоу «Голос» и заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина, которая усомнилась в версии произошедшего, озвученной Дианой.

«Вы понимаете, после такой психологической травмы через два месяца человек снимает видео такого развращенного характера. Люди годами не могут взрослые справиться с этой психологической проблемой. Они к психологу ходят», — заявила Калимуллина.

Диана Шурыгина, "Пусть говорят", 3 выпуск. Смотреть онлайн 21.02.2017. ВИДЕО

Диана Шурыгина в "Пусть говорят": что известно о скандале

Известно, что Диана и Сергей познакомились на дне рождения его друга 31 марта 2016 года, который отмечали в арендованном коттедже в ночь на 1 апреля. Диану на вечеринку позвала подруга. На празднике потерпевшая пила водку, после чего подверглась сексуальному насилию. По словам потерпевшей, оставшись наедине с Сергеем она сопротивлялась и просила его остановиться, однако молодой человек держал ее за руки и продолжал надругательство.

Тем временем сестры Сергея утверждает, что уже после предполагаемого изнасилования у потерпевшей был второй сексуальный контакт на той же вечеринке, но уже с другим молодым человеком и по обоюдному согласию. При этом тот юноша проходил по делу как свидетель.

"Как девушка после изнасилования может вступать в другие половые контакты по обоюдному согласию, потерпевшая комментировать отказалась. Диана в показаниях говорит о том, что Сережа ее бил, мучил, проникал в анальное отверстие. Но экспертиза показала, что никакого проникновения не было и сперму во влагалище потерпевшей не нашли", - говорилось в письме родственницы Сергея.

Родственница осужденного также подчеркнула, что кровоподтеков и удрученного состояния потерпевшей никто из участников вечеринки не заметил.

Изначально, согласно решению суда, в декабре 2016 Семенов был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Однако после апелляции срок наказания был снижен до трех лет и трех месяцев общего режима. Вина Семенова была доказана показаниями свидетелей, экспертизами и его собственными признаниями, говорил адвокат потерпевшей. Однако защита осужденного настаивает на его невиновности.

Сразу после вынесения приговора в соцсети "ВКонтакте" появились группы поддержки пострадавшей (насчитывает уже более 13 тысяч подписчиков) и осужденного (более 53 тысяч участников).

Семья Сергея решила бороться с несправедливым, по их мнению, приговором с помощью огласки по федеральному телевидению. Семья потерпевший тоже была не против привлечения общественности, которую регулярно "разогревают" телевизионными передачами про скандалы и интриги.