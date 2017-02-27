YouTube ВИДЕО: ученые впервые засняли процесс смерти от начала до конца

Впервые на Ютуб ВИДЕО ученым удалось зафиксировать весь процесс смерти живого организма от начала до конца.

Исследователям впервые удалось снять на видео процесс протекания смерти в организме червя. В кадре можно заметить, как по его телу распространяются синие флуоресцентные волны.

В ходе своей работы ученым удалось полностью изучить процесс отмирания клеток и зафиксировать происходящее на видео. Во время эксперимента через микроскоп было заснято постепенное распространение ужшкммт синей волны в живом организме.

По словам специалистов, синие волны представляют собой некроз, который постепенно продвигается по телу и омертвляет клетки. Все это время в организме происходили химические реакции с участием кальция.

С помощью полученных данных ученые надеются узнать, как в будущем можно замедлить процесс старения и смерти.

YouTube ВИДЕО процесса протекания смерти в организме впервые опубликовали ученые