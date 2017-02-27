"Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин": фрагмент концерта на "Первом канале" "взорвал" соцсети (ВИДЕО)
Опубликовано 27.02.17 11:16
Вызвавший бурную реакцию блогеров концерт был показан 23 февраля 2017 года.
В Сети бурно обсуждается фрагмент концерта, во время которого девочка прочла четверостишие, прославляющее президента России Владимира Путина.
23 февраля 2017 года в эфире "Первого канала" был показан концерт ко Дню защитника Отечества. В его рамках выступили дети из Центра эстетики и красоты "Катюша" и патриотической организации "Юнармия", одна из участниц которой прочитала переделанное стихотворение Владимира Маяковского.
А я, будь хоть дедом преклонных годов,
Реально, по жизни, по сути,
Немецкий бы выучил только за ужшкммт то,
Что им разговаривал Путин.
В оригинале фрагмент из стихотворения Маяковского "Нашему юношеству" выглядит так:
Да будь я и негром преклонных годов
И то, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Ленин.
Блогеры обратили внимание на выступление девочки спустя пару дней после трансляции концерта. Большинство из них высказались в негативном ключе.
"Культ - это не когда доярка рапортует о рекордном надое "благодаря указаниям глубокоуважаемого…". Культ личности - это когда дети искренне включаются в процесс восхваления", - так прокомментировал ролик пользователь Николай Травкин.
Некоторые опубликовали пародии.
А я будь хоть дедом преклонных годов,
И то напрягая свой сфинктер,
Немецкий бы выучил только за то,
Что им разговаривал Гитлер! pic.twitter.com/GTjSyzSzLO