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"Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин": фрагмент концерта на "Первом канале" "взорвал" соцсети (ВИДЕО)

Опубликовано 27.02.17 11:16 "Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин": фрагмент концерта на "Первом канале" "взорвал" соцсети (ВИДЕО)

Вызвавший бурную реакцию блогеров концерт был показан 23 февраля 2017 года.

В Сети бурно обсуждается фрагмент концерта, во время которого девочка прочла четверостишие, прославляющее президента России Владимира Путина.

23 февраля 2017 года в эфире "Первого канала" был показан концерт ко Дню защитника Отечества. В его рамках выступили дети из Центра эстетики и красоты "Катюша" и патриотической организации "Юнармия", одна из участниц которой прочитала переделанное стихотворение Владимира Маяковского.

А я, будь хоть дедом преклонных годов,
Реально, по жизни, по сути,
Немецкий бы выучил только за ужшкммт то,
Что им разговаривал Путин.

В оригинале фрагмент из стихотворения Маяковского  "Нашему юношеству" выглядит так:

Да будь я и негром преклонных годов
И то, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Ленин.

Блогеры обратили внимание на выступление девочки спустя пару дней после трансляции концерта. Большинство из них высказались в негативном ключе.

Нашлись пользователи, усмотревшие в этом признаки культа личности президента.

"Культ - это не когда доярка рапортует о рекордном надое "благодаря указаниям глубокоуважаемого…". Культ личности - это когда дети искренне включаются в процесс восхваления", - так прокомментировал ролик пользователь Николай Травкин.

Некоторые опубликовали пародии.

Известный блогер Андрей Коняев увидел в ролике схожесть с романом Владимира Сорокина "День опричника".

Да будь я евреем преклонных годов,
И то — nicht zweifelnd und bitter,
Немецкий я б выучил только за то,
Что им разговаривал Гитлер.

Обратил внимание на видео и оппозиционный политик Михаил Ходорковский.
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