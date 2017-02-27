"Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин": фрагмент концерта на "Первом канале" "взорвал" соцсети (ВИДЕО)

Вызвавший бурную реакцию блогеров концерт был показан 23 февраля 2017 года.

В Сети бурно обсуждается фрагмент концерта, во время которого девочка прочла четверостишие, прославляющее президента России Владимира Путина.

23 февраля 2017 года в эфире "Первого канала" был показан концерт ко Дню защитника Отечества. В его рамках выступили дети из Центра эстетики и красоты "Катюша" и патриотической организации "Юнармия", одна из участниц которой прочитала переделанное стихотворение Владимира Маяковского.

А я, будь хоть дедом преклонных годов,

Реально, по жизни, по сути,

Немецкий бы выучил только за ужшкммт то,

Что им разговаривал Путин.

В оригинале фрагмент из стихотворения Маяковского "Нашему юношеству" выглядит так:

Да будь я и негром преклонных годов

И то, без унынья и лени,

Я русский бы выучил только за то,

Что им разговаривал Ленин.

Блогеры обратили внимание на выступление девочки спустя пару дней после трансляции концерта. Большинство из них высказались в негативном ключе.

сколька бабла вбухано в никому не нужную мерзоту https://t.co/MfZjQkXz7i — 🐷❤️✨ (@OraclePigFuntik) 25 февраля 2017 г.

Нашлись пользователи, усмотревшие в этом признаки культа личности президента.

Вот и добрались уже до классического фашизма и культа личности фюрераhttps://t.co/yChui5E4QY — Nina (@nina_ninysha) 26 февраля 2017 г.

"Культ - это не когда доярка рапортует о рекордном надое "благодаря указаниям глубокоуважаемого…". Культ личности - это когда дети искренне включаются в процесс восхваления", - так прокомментировал ролик пользователь Николай Травкин.

Некоторые опубликовали пародии.

А я будь хоть дедом преклонных годов,

И то напрягая свой сфинктер,

Немецкий бы выучил только за то,

Что им разговаривал Гитлер! pic.twitter.com/GTjSyzSzLO — Alex Belenky (@gun1man) 25 февраля 2017 г.

Известный блогер Андрей Коняев увидел в ролике схожесть с романом Владимира Сорокина "День опричника".

Да будь я евреем преклонных годов,

И то — nicht zweifelnd und bitter,

Немецкий я б выучил только за то,

Что им разговаривал Гитлер.

Обратил внимание на видео и оппозиционный политик Михаил Ходорковский.