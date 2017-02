"Оскар 2017": победители объявлены в США. Прямая трансляция в России (ВИДЕО) Церемония вручения "Оскара 2017" прошла в ночь с 26 на 27 февраля в кинотеатре Dolby Kodak в Лос-Анджелесе. "Оскар 2017": итоги и победители В кинотеатре Dolby Kodak в Лос-Анджелесе минувшей ночью состоялась 89-ая церемония вручения "Оскар". Ведущим премии стал Джимми Кэммел. Главной неожиданностью церемонии стал тот факт, что фильм "Ла-Ла Ленд" не смог побить рекорд по количеству выигранных номинаций, хотя завоевал семь наград, среди которой призы лучшего режиссера - Дэмьена Шазелла, лушей актрисы - Эммы Стоун, и лучшей песни - City of Stars. Emma Stone wins Best Actress, thanks Ryan Gosling: "Thank you for being the greatest partner on this crazy adventure." #Oscars pic.twitter.com/CnFLvNEdda — Hollywood Reporter (@THR) 27 февраля 2017 г. Best Actress Emma Stone Is Twinning With Her Oscars Statuette In @Givenchy Haute Couture: https://t.co/lRS28sp0vL pic.twitter.com/0VrdPfeiNm — Pret-a-Reporter (@pretareporter) 27 февраля 2017 г. Во время церемонии не обошлось и без конфузов. Так, организаторы премии принесли свои ужшкммт извинения за то, что ранее ошибочно назвали лучшим фильмом года "Ла-Ла Ленд", тогда как на самом деле приз завоевала кинолента "Лунный свет". "Не знаю, что случилось, я виню за это себя", — сказал ведущий Джимми Киммел. Лучшим актером был признан Кейси Аффлек за роль в фильме "Манчестер у моря", Лучшую женскую роль второго плана взяла Виола Дэвис за фильм "Ограды", а лучшим актёром второго плана признали Махершала Али за игру в фильме "Лунный свет". Casey Affleck wins Best Actor: "One of the first people who taught me how to act was Denzel Washington... thank you." #Oscars pic.twitter.com/FzBCwe5dbY — Hollywood Reporter (@THR) 27 февраля 2017 г. Лучшим фильмом на иностранном языке стала работа иранского режиссёра Асгара Фархади "Коммивояжер", которого не пустили в США из-за указа Трампа. То же самое случилось с короткометражным документальным фильмом "Белые шлемы", выигравшем "Оскар", оператору которого не дали въехать в США. Документальный фильм "О. Джей: Сделано в Америке" стал самым продолжительным, из номинированных и выигравших "Оскар" (7 часов 47 минут). Звукорежиссёр Кевин О’Коннелл, получивший золотую статуэтку за фильм "По соображениям совести", до этого номинировался на "Оскар" целых 20 раз. Также фильм Мела Гибсона получил премию за лучший монтаж. "Оскар 2017": победители Лучший режиссёр — Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд") Лучший фильм — "Лунный свет" Лучший актёр — Кейси Аффлек ("Манчестер у моря") Лучшая актриса — Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") Лучшая актриса второго плана — Виола Дэвис ("Ограды") Лучшая мужская роль второго плана — Махершала Али ("Лунный свет") Лучший оригинальный сценарий — "Манчестер у моря" Лучший адаптированный сценарий — "Лунный свет" Лучший анимационный фильм — "Зверополис" Лучший документальный фильм — "О. Джей.: Сделано в Америке" Лучшие костюмы — "Фантастические твари и где они обитают" Лучшая работа художника-постановщика — "Ла-Ла Ленд" Лучший грим — "Отряд самоубийц" Лучший монтаж — "По соображениям совести" Лучший монтаж звука — "По соображениям совести" Лучший звук — "Прибытие" Лучшая операторская работа — Линус Сандгрен ("Ла-Ла Ленд") Лучшие визуальные эффекты — "Книга джунглей" Лучший короткометражный анимационный фильм — "Песочник" Лучший документальный короткометражный фильм — "Белые шлемы". Лучший игровой короткометражный фильм — "Пой" Лучший фильм на иностранном языке — "Коммивояжер" Лучшая песня — Эмма Стоун и Райан Гослинг, "City of Stars" Лучший оригинальный саундтрек — Джастин Гурвиц ("Ла-Ла Ленд") "Оскар 2017". Трансляция в России. Смотреть онлайн ВИДЕО Твитнуть Другие материалы по этой теме "Оскар 2017": прямая трансляция онлайн (ВИДЕО) В США готовятся к вручению премии "Оскар-2017" (ВИДЕО) Новости наших партнеров