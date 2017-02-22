Венский суд разрешил экстрадировать бизнесмена Фирташа в США

Высший земельный суд Вены удовлетворил запрос властей США на экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Reuters.
Таким образом Высший суд отменил решение суда низшей инстанции и формально одобрил экстрадицию бизнесмена. При этом судья исключил политическую подоплеку в вынесении данного вердикта, а также какое-либо давление на Австрию со стороны США.
По словам судьи, это решение не ужшкммт означает обвинительный приговор, так как решать, виновен или не виновен господин Фирташ, будут в другой стране. Окончательное решение об экстрадиции примет федеральный министр юстиции Австрии.
На данный момент господин Фирташ задержан. Его взяли под стражу в зале суда.
В свою очередь украинский предприниматель заявил после судебного заседания, что намерен оспаривать судебное решение, передает ТАСС.
"Один - один, будем бороться", - сказал Фирташ, выходя из зала суда.
Напомним, украинский предприниматель Дмитрий Фирташ, контролировавший поставки российского газа на Украину в 2005-2011 годах, был задержан в Австрии 12 марта 2014 года по запросу ФБР. На территории Австрии господин Фирташ дождался решения суда об экстрадиции его в США. Согласно обвинениям, выдвинутым в суде Северного округа Иллинойса, бизнесмен участвовал в «международном коррупционном сговоре», расследование которого десять лет вело ФБР.