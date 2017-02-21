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На YouTube попало ВИДЕО падения самолета на торговый центр в Мельбурне

Опубликовано 21.02.17 10:38 На YouTube попало ВИДЕО падения самолета на торговый центр в Мельбурне

Как появившемся на Ютуб видно, как самолет рухнул на торговый центр в Австралии. В результате крушения пять человек погибли.

Небольшой самолет сегодня потерпел крушение в Австралии. Воздушное судно на пять мест не смогло безопасно приземлиться и рухнуло прямо на торговый центр неподалеку от Мельбурна, сообщает "Звезда"  со ссылкой на Reuters и полицию.

YouTube ВИДЕО падения самолета на ТЦ в Мельбурне

По данным агентства, инцидент случился рядом с аэропортом Эссендон.  Полиция пока не располагает подробной информацией о происшествии и возможных жертвах.

Сейчас на месте ЧП работают ужшкммт сотрудники экстренных служб. Они устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Очевидцы катастрофы сообщают о большом взрыве при падении самолета, а на фотографиях с места событий можно увидеть столб черного дыма. Официального сообщения о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Жертвами крушения стали пять пассажиров самолета. В торговом центре пострадавших и погибших не было, так как он был еще закрыт. Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Associated Press, погибшими были четыре туриста из США и австралийский пилот.

По предварительным данным, воздушное судно упало из-за сбоя в работе двигателя. После инцидента аэропорт Эссендон временно приостановил свою работу.
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