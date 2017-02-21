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Российские телеканалы резко сократили количество новостей о Трампе

Опубликовано 21.02.17 09:54 Российские телеканалы резко сократили количество новостей о Трампе

Упоминаемость Трампа на российском ТВ упала в четыре раза за две недели.

РБК проанализировал частоту упоминаний Дональда Трампа в российском эфире с помощью систем мониторинга «Медиалогия» и «Телемаркер». Исследовались девять каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «ТВ Центр», «Пятый канал», НТВ, РБК ТВ, Life и «Звезда».

Учитывались данные федеральных телеканалов за три воскресенья (5,12,19 февраля), за полные 24 часа эфира с учетом возможных повторов. Выбор выходных для анализа был связан с тем, что по воскресеньям на этих каналах идут блоки итоговых и аналитических программ. Это позволяло исключить ужшкммт освещение текущих информационных поводов и повседневной деятельности американского президента.

В результате, согласно данным «Медиалогии», 5 февраля американский президент упоминался в эфире 141 раз (по «Телемаркеру» — 153 раза), и чаще всего на телеканале Life. К воскресным выпускам 12 февраля обе системы показывали снижение числа упоминаний Трампа в эфире — до 116 сообщений (по «Медиалогии») и до 86 сообщений (по «Телемаркеру»). В эфире 19 февраля имя Трампа произносилось еще меньше — 35 (по «Телемаркеру») и 38 раз (по «Медиалогии»). То есть упоминаемость Трампа всего за две недели просела в четыре раза.

Вместе со снижением упоминаемости Трампа в эфире госканалов стал также появляться осторожный скепсис в его отношении, отмечает издание.
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