Создан топ-6 невезучих людей на планете

Американец, который умудрился быть ограбленным, зарезанным в грудь ножом, одновременно укушенным двумя змеями и пораженного молнией, занял первое место в рейтинге.

Джон Уэйд Аган попал в поле зрения журналистов в 2011-м году, когда его ударила молния, пока он разговаривал по телефону у себя дома во Флориде. Ранее его ограбили прямо в автомобиле (Джон работал таксистом) и заперли в багажнике. Двумя годами ранее Аган пережил глубокое ножевое ранение в грудь, а в 2009-м на него внезапно набросились и покусали сразу две змеи.

На втором месте в списке самых невезучих людей планеты - японец, пострадавший от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. 6 августа 1945-го года Цутому Ямагучи находился в Хиросиме по делам, связанным с работой. Когда он выходил из трамвая, примерно в трёх километрах от него взорвался «Малыш» — сброшенная американцами ядерная бомба. Проведя ночь в бомбоубежище, мужчина отправился домой в Нагасаки.Через несколько дней США сбросили вторую бомбу - «Толстяк» - на его родной город. Эпицентр также находился примерно в трёх км от здания, но на этот раз японец практически не пострадал.

На третьей строчке рейтинга - стюардесса океанского лайнера, пережившая крушения на «Британнике», «Олимпике» и «Титанике».

В 1911 году она работала на «Олимпике» стюардессой, когда огромный корабль столкнулся с броненосным крейсером «Хоук» около острова Уайт. «Олимпик» получил огромную пробоину, но пассажиры и большая часть персонала, в том числе мисс Джессоп, были эвакуированы.Через год девушка поднялась на борт другого судна компании «White Star Line» — «Титаника». Стюардесса Джессоп была в числе пассажиров, которым удалось выбраться с корабля на спасательной шлюпке. А во время Первой Мировой войны Вайолет Джессоп служила стюардессой на плавучем госпитале «Британник». В Эгейском море, недалеко от острова Кеа, судно подорвалось на мине и моментально затонуло, так как практически все иллюминаторы были открыты. Живучая стюардесса смогла выбраться из корабля и избежать смерти от винтов «Британника».

Четвертое место в топ-6 самых больших неудачников в мире - американка Мелани Мартинез, котораяпережила пять ураганов - Бетси, Хуан, Джордж, Катрина и Исаак.

На пятом месте - житель Флориды, которого ужалила гремучая змея, ударила молния, а затем укусила акула.

На шестом месте - британец, выживший в 16-ти катастрофах. Джон Лайн в детстве упал с телеги и его тут же переехал развозной фургон. Будучи подростком, он упал с дерева и сломал руку, причём когда ехал из больницы, автобус попал в аварию, и у Лайна снова оказалась сломана рука — уже в другом месте. Журналисты подсчитали, что Лайн за всю свою жизнь 16 раз попадал в различные смертельно опасные истории, среди которых обвал в шахте, удар молнии и три автомобильных катастрофы.