Омский телеканал получил патент на мем

Омский "12-й канал" зарегистрировал в качестве товарного знака популярную в городе фразу "Не пытайтесь покинуть Омск".
Эту фразу правообладатель будет использовать при продвижении проектов. Срок действия исключительного права истекает 14 апреля 2025 года, а до той поры любой, кто незаконно использует указанную фразу на своей продукции без дозволения правообладателя, должен будет заплатить штраф в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей.
Фраза "Не пытайтесь покинуть Омск" стала расхожей после курьезного случая, когда в апреле 2014 года скульптура "Держава" в виде семиметрового шара из-за сильного ветра укатилась с постамента и попыталась "покинуть Омск", но у нее не получилось, напоминает Znak.com
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С тех пор фразу стали вспоминать при любых неудачных попытках покинуть город, например когда 25 апреля 2017 года самолет с Министром культуры России Владимиром Мединским не смог вылететь из омского аэропорта с первой попытки. Местная пресса тогда сообщила, что авиалайнер вышел на полосу, набрал скорость, но перед взлетом экипаж принял решение не взлетать. Мединский покинул город со второй попытки.