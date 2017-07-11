Омский телеканал получил патент на мем Омский "12-й канал" зарегистрировал в качестве товарного знака популярную в городе фразу "Не пытайтесь покинуть Омск". Эту фразу правообладатель будет использовать при продвижении проектов. Срок действия исключительного права истекает 14 апреля 2025 года, а до той поры любой, кто незаконно использует указанную фразу на своей продукции без дозволения правообладателя, должен будет заплатить штраф в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей. Фраза "Не пытайтесь покинуть Омск" стала расхожей после курьезного случая, когда в апреле 2014 года скульптура "Держава" в виде семиметрового шара из-за сильного ветра укатилась с постамента и попыталась "покинуть Омск", но у нее не получилось, напоминает Znak.com С тех пор фразу стали вспоминать при любых неудачных попытках покинуть город, например когда 25 апреля 2017 года самолет с Министром культуры России Владимиром Мединским не смог вылететь из омского аэропорта с первой попытки. Местная пресса тогда сообщила, что авиалайнер вышел на полосу, набрал скорость, но перед взлетом экипаж принял решение не взлетать. Мединский покинул город со второй попытки. Твитнуть Новости наших партнеров