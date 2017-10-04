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Самосожжения, убийства, жертвоприношения: самые жуткие секты мира

03.10.2017 09:41
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4 октября 1994 года в Швейцарии сожгли себя 48 членов секты "Орден Храма Солнца". Происшедшее буквально потрясло общественность, но, увы, данная организация далеко не единственная среди тех, которые отравляют и рушат жизни тысяч людей. В СМИ изо дня в день появляются новые жуткие факты про те или иные секты. Самосожжения, жертвоприношения, убийства и прочие ужасы - представляем вашему вниманию самые жуткие секты мира.

"Орден Храма Солнца".
Секта была основана в 1984 году неонацистом из Бельгии Люка Жюре, и ее учение происходит от мистического ордена тамплиеров и некоторых групп розенкрейцеров, представляя собой смесь астрологии, алхимии, мистики, йоги и каббалистики.

"Орден Храма Солнца". Секта была основана в 1984 году неонацистом из Бельгии Люка Жюре, и ее учение происходит от мистического ордена тамплиеров и некоторых групп розенкрейцеров, представляя собой смесь астрологии, алхимии, мистики, йоги и каббалистики.

Соответствуя учению секты, земля приближается к апокалипсису, но при этом смерть представляет собой лишь иллюзию, а в потусторонней жизни адептов ожидает возрождение.

Соответствуя учению секты, земля приближается к апокалипсису, но при этом смерть представляет собой лишь иллюзию, а в потусторонней жизни адептов ожидает возрождение.

22 декабря 1995 года во Французских Альпах, неподалеку от Гренобля, на лесной опушке состоялось массовое ритуальное самосожжение 16 адептов "Ордена Храма Солнца", среди них одна девочка и двое мальчиков от 2 до 6 лет.

22 декабря 1995 года во Французских Альпах, неподалеку от Гренобля, на лесной опушке состоялось массовое ритуальное самосожжение 16 адептов "Ордена Храма Солнца", среди них одна девочка и двое мальчиков от 2 до 6 лет.

Члены "Ордена солнечного храма" продолжили серию массовых самоубийств, которые привели к примерно 74 смертям. Члены группы оставили прощальные письма, в которых говорилось что они верят, что их смерть будет избавлением от "лицемерия и угнетения этом мире."

Члены "Ордена солнечного храма" продолжили серию массовых самоубийств, которые привели к примерно 74 смертям. Члены группы оставили прощальные письма, в которых говорилось что они верят, что их смерть будет избавлением от "лицемерия и угнетения этом мире."

Кроме того, они чувствовали, что "летели на Сириус". Записи захваченные полицией Квебека показали, что некоторые члены лично пожертвовали более $1 млн лидеру культа, Джозефу Ди Maмбрo.

Кроме того, они чувствовали, что "летели на Сириус". Записи захваченные полицией Квебека показали, что некоторые члены лично пожертвовали более $1 млн лидеру культа, Джозефу Ди Maмбрo.
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