Как США ликвидировали террориста № 1 Усаму бен Ладена

Усама бен Ладен - основатель и бывший лидер международной исламистской террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России), взявшей на себя ответственность за ряд крупных терактов в различных частях мира, таких как взрывы посольств США в Африке и теракты 11 сентября 2001 года.
Основной задачей спецслужб было обнаружение бен Ладена, для чего нужно было вычислить курьеров "Аль-Каиды" в секретных тюрьмах ЦРУ и в тюрьме в Гуантанамо, поскольку бен Ладен, как полагали, общался через таких курьеров, скрывая свое местонахождение.
Было известно, что бен Ладен не использовал телефоны после того, как США нанесли ракетные удары по его базам в Афганистане и Судане в 1998 году, отследив спутниковый телефон.
В 2010 году ЦРУ выследило курьера и проследило за ним до укрытия бен Ладена. Благодаря спутниковым фотографиям и отчетам разведки, ЦРУ определило личности жителей дома в Абботтабаде, Пакистан, которое посещал курьер.
В сентябре 2010 года ЦРУ пришло к выводу, что дом был "специально построен, чтобы скрыть кого-то важного", очень вероятно, бен Ладена. Должностные лица предположили, что он жил там со своей молодой женой.