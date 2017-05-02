Как США ликвидировали террориста № 1 Усаму бен Ладена Рейтинг 9.9 Усама бен Ладен - лидер исламистской террористической организации "Аль-Каида" - был убит в Пакистане 2 мая 2011 года во втором часу ночи по местному времени спецназом США. Операция под кодовым названием "Копье Нептуна" была санкционирована президентом США Бараком Обамой. Для проведения атаки на дом бен Ладена в пригороде Абботтабада (Пакистан) была направлена группа из Афганистана. После завершения атаки американские военные доставили тело бен Ладена в Афганистан для идентификации, а затем похоронили его в море в тот же день. Уничтожение террориста №1, о котором заявил президент США по американскому телевидению, стало главной новостью на долгое время, заслонив все политические и светские новости. Однако, информация о самой операции многими была воспринята весьма противоречиво. Как это было - в нашем фоторепортаже. Усама бен Ладен - основатель и бывший лидер международной исламистской террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России), взявшей на себя ответственность за ряд крупных терактов в различных частях мира, таких как взрывы посольств США в Африке и теракты 11 сентября 2001 года. Основной задачей спецслужб было обнаружение бен Ладена, для чего нужно было вычислить курьеров "Аль-Каиды" в секретных тюрьмах ЦРУ и в тюрьме в Гуантанамо, поскольку бен Ладен, как полагали, общался через таких курьеров, скрывая свое местонахождение. Было известно, что бен Ладен не использовал телефоны после того, как США нанесли ракетные удары по его базам в Афганистане и Судане в 1998 году, отследив спутниковый телефон. В 2010 году ЦРУ выследило курьера и проследило за ним до укрытия бен Ладена. Благодаря спутниковым фотографиям и отчетам разведки, ЦРУ определило личности жителей дома в Абботтабаде, Пакистан, которое посещал курьер. В сентябре 2010 года ЦРУ пришло к выводу, что дом был "специально построен, чтобы скрыть кого-то важного", очень вероятно, бен Ладена. Должностные лица предположили, что он жил там со своей молодой женой. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...