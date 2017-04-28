Знаменитости, вернувшиеся к традиционной ориентации Рейтинг 9.2 Юношеские безумства могут завести человека очень далеко! В бунтарском порыве он может сменить прическу и манеру одеваться, страну и профессию.. и даже сексуальную ориентацию! Но потом юность уступает место зрелости, и все понемногу становится на свои места. Эти знаменитости успели сполна отдать дань нетрадиционной любви - но потом решили, что так, как завещали предки, любить все-таки лучше! Эмбер Роуз

Рэперша, актриса и модель пережила бурный роман с Канье Уэстом еще до того, как онвстретил свою любовь в лице Ким Кардашьян. Следующим ее возлюбленным стал рэпер Уиз Халифа, которому она родила ребенка и даже около года прожила в браке с ним. За этими звездными романами все уже и забыли, что до этого Эмбер состояла в отношениях с актрисой Тиффани Хайнс, продлившихся куда дольше ее официального брака. Впрочем, саму Эмбер это не смущает: она не раз заявляла, что может быть в отношениях с кем угодно, если он принадлежит к человеческому роду. Дрю Бэрримор

Красавица-актриса не скрывает, что в юности у нее было множество романов с женщинами - так, по словам самой Дрю, она "исследовала свое тело". Но потом, по ее признанию, она повзрослела и предпочла "консервативный подход", раз и навсегда определившись со своей гетеросексуальностью. С тех пор она побывала в браке (разумеется, с мужчинами) трижды, и это явно еще не предел. Линдси Лохан

У известной актрисы был долгий роман с диджеем Самантой Ронсон, из-за которого пресса приклеила ей ярлык лесбиянки. Однако сама Лохан, признавая отношения с Ронсон и еще несколькими девушками, тем не менее, утверждала и утверждает, что она совершенно гетеросексуальна, а эти отношения - лишь грехи молодости и поиски "чего-то нового". Меган Фокс

Ее звали Никита. Нет, правда, именно так звали девушку, с которой у красавицы Меган окс был скандальный роман. Однако сама Фокс утверждает: с этой девушкой она связалась исключительно потому, что тогда ее как раз бросил бойфренд, и ей хотелось любви и нежности - в принципе, все равно, от кого. Впрочем, когда ее роман с Никитой расстроился - а это произошло довольно-таки быстро - Фокс тут же вернулась на гетеросексуальную стезю. Сейчас она - жена актера Брайана Грина и мать троих детей. Анджелина Джоли

В списке любовных побед красавицы Анджелины Джоли - множество мужчин и одна женщина, модель и актриса Дженни Шимицу. По утверждению Джоли, это было как наваждение - они с Шимицу влюбились друг в друга с первого взгляда. Впрочем, когда морок рассеялся, Джоли снова вернулась в мир традиционных отношений, и с тех пор ни разу не свернула с традиционного пути. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров