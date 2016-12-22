15 самых странных новогодних традиций народов мира Рейтинг 9.8 Когда год подходит к концу, обычно хочется подвести его итоги, а потом помахать ему ручкой и встретить новый - ведь он обязательно будет лучше предыдущего! И желательно отметить праздник так, чтобы это было необычно и запомнилось надолго... Для тех, кто устал от традиционного хоровода вокруг елочки и хочет попробовать что-то новенькое, предлагаем несколько вариантов. 15. Шествие кукеров, Болгария

Шествие ряженых - сохранившийся до наших дней языческий обряд, популярный в Болгарии. Мужчины переодеваются в устрашающие маски, вешают на пояс бубенцы, надевают сверху козьи меха, вывернутые наружу, и устраивают карнавальное шествие с плясками. Цель кукеров - изгнание злых духов, и обычно такие игрища проходят на Новый год и на Масленицу. 14. Встреча Нового года в трусах правильного цвета, страны Латинской Америки

В некоторых странах Латинской Америки есть примета: если выбрать правильный цвет трусов и встретить в них праздник, удача в новом году обеспечена. Если вы ищете страсть, романтику и любовь, ваш выбор - красный цвет. Желтые трусы гарантируют процветание, богатство и успех, а белые - мир, гармонию и счастье. 13. Прыжок в новый год и битье посуды, Дания

В последний день декабря датчане любят как следует повеселиться и повалять дурака. А еще у них есть интересная новогодняя традиция: с боем курантов надо найти там, где вы находитесь, самую высокую из доступных точку - стул, диван, стол, - забраться на нее и с последним ударом буквально "впрыгнуть" в новый год. Кроме того, Новый год - время укрепить дружбу, поэтому весь год они собирают старые фарфоровые тарелки и кружки, чтобы в новогодний праздник разбить их на крыльце родственников или близких друзей. Говорят, это приносит удачу, и чем больше на вашем крыльце осколков - тем лучше. 12. Поздравление для коров, Бельгия

Бельгийский молочный шоколад известен всему миру, и к коровам в этой стране относятся с особенным пиететом. У бельгийских фермеров есть традиция: 1 января встать рано-рано и идти к своим кормилицам-коровам, чтобы пожелать им счастливого Нового года. Конечно, так же уважительно они относятся и к другим сельскохозяйственным животным. Возможно, такое отношение - ключ к блестящим результатам. 11. Гадание на расплавленном олове, Финляндия

Чтобы узнать, что ждет тебя в новом году, в Финляндии гадают на расплавленном олове. Его расплавляют в маленькой подкове, выливают в ведро с холодной водой и смотрят на получившуюся загогулину. Чтобы объяснить, что означает та или иная форма застывшей фигурки, нужен настоящий эксперт. Если фигурка напоминает сердце или кольцо - это, вестимо, к свадьбе. Если похожа на лодку и кораблик - к путешествию, а если на поросенка - то конец вашей диете, ибо это означает, что еды будет много. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ