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YouTube ВИДЕО: в Москве испытали первый в мире летающий мотоцикл из России

Опубликовано 19.02.17 15:04 YouTube ВИДЕО: в Москве испытали первый в мире летающий мотоцикл из России

На видео, размещенном на Ютуб, видно, как первый российский ховербайк, разработанный и произведенный в Сколково, летал под крышей ангара на испытаниях в Москве.

В Москве российской компанией Hoversurf был представлен отечественный «летающий мотоцикл» Scorpion 3, пишет «Российская газета»

Мотоцикл оснащен четырьмя объемными винтами, он способен выдержать вес до 120 килограммов, может разгоняться до 50 километров в час, подниматься на высоту больше десяти метров и летать почти 30 минут.

По предварительным оценкам, ховербайк будет стоит 54 тысячи долларов. Основатели проекта пояснили, что устройство сочетает свойства мотоцикла и квадрокоптера. Пока его планируется использовать в экстремально-спортивных ужшкммт целях, однако разработчики не исключают и «транспортные возможности».

"Благодаря электрическим двигателям аппарат не расходует бензин и не загрязняет атмосферу. Достаточно зарядить или заменить аккумулятор - и он готов к полету. Это очень экологичное решение", - комментирует основатель проекта Александр Атаманов.

Ютуб ВИДЕО: в Москве испытали первый пилотируемый байк Scorpion 3, сделанный в Сколково
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