ФОТО Ким Чон Нама сразу после его отравления появилось в Сети

В Интернете обнародовано фото сводного брата Ким Чен Ына, сделанное спустя несколько минут после его отравления в аэропорту Куалы-Лумпур.

Фото Ким Чон Нама - сводного брата Ким Чен Ына, сделанное спустя несколько минут после его отравления в аэропорту Куала-Лумпур, обнародовало малазийское издание New Straits Times.

Shocking photo shows North Korean dictator's half brother moments after he was poisoned by a female assassin https://t.co/XJJY56dYoC pic.twitter.com/H6OMnooZkg — Daily Mail Online (@MailOnline) 18 февраля 2017 г.

Предположительно, Ким Чон Нам был отравлен веществом, которое в разы токсичнее цианида. На совершение преступления двум женщинам, позднее задержанным полицией Малайзии, потребовалось несколько секунд.

Напомним, что Ким Чен Нам успел рассказать санитарам, что чувствует головокружение и боль в глазах.

Как ранее сообщал Topnews, одна из подозреваемых - индонезийка Сити Айши призналась во время допроса, что не знала, что является ужшкммт участницей покушения. Девушка рассказала, что ей и еще одной женщине заплатили за то, чтобы они разыграли нескольких мужчин, прыснув им в лицо водой. В случае с братом лидера КНДР вместо воды якобы оказался яд.

Разведывательное агентство Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын убил своего сводного брата из-за "паранойи", что тот может создать правительство в изгнании и захватить власть.