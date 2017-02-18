 
TOP 10

1 Сборная России победила в эстафете на ЧМ по биатлону (ВИДЕО)

2 ФОТО Ким Чон Нама сразу после его отравления появилось в Сети

3 Россиянин Рой Джонс стал чемпионом мира по версии WBF

4 Убийца брата Ким Чен Ына дала странное объяснение своему поступку

5 В Минске прошел "марш рассерженных белорусов"

6 В Мюнхене "нормандская четверка" согласовала новое перемирие в Донбассе с 20 февраля

7 Ученые дали название 9-й планете Солнечной системы

8 Мужчина в трусах прокатился на "ватрушке" по центру Екатеринбурга

9 Бузова устроила разборки с Тарасовым в Instagram

10 Украинский военный взорвал гранату в кафе, хвастаясь перед друзьями

Новости наших партнеров

ФОТО Ким Чон Нама сразу после его отравления появилось в Сети

Опубликовано 18.02.17 14:17 ФОТО Ким Чон Нама сразу после его отравления появилось в Сети

В Интернете обнародовано фото сводного брата Ким Чен Ына, сделанное спустя несколько минут после его отравления в аэропорту Куалы-Лумпур.

Фото Ким Чон Нама - сводного брата Ким Чен Ына, сделанное спустя несколько минут после его отравления в аэропорту Куала-Лумпур, обнародовало малазийское издание New Straits Times.

Предположительно, Ким Чон Нам был отравлен веществом, которое в разы токсичнее цианида. На совершение преступления двум женщинам, позднее задержанным полицией Малайзии, потребовалось несколько секунд.

Напомним, что Ким Чен Нам успел рассказать санитарам, что чувствует головокружение и боль в глазах. 

Как ранее сообщал Topnews, одна из подозреваемых - индонезийка Сити Айши призналась во время допроса, что не знала, что является ужшкммт участницей покушения. Девушка  рассказала, что ей и еще одной женщине заплатили за то, чтобы они разыграли нескольких мужчин, прыснув им в лицо водой. В случае с братом лидера КНДР вместо воды якобы оказался яд.

Разведывательное агентство Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын убил своего сводного брата из-за "паранойи", что тот может создать правительство в изгнании и захватить власть.
Другие материалы по этой теме

Убийца брата Ким Чен Ына дала странное объяснение своему поступку

В Малайзии по делу об убийстве брата Ким Чен Ына задержан северокореец

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга