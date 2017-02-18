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Подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына дала странное объяснение своему поступку

Опубликовано 18.02.17 13:03 Подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына дала странное объяснение своему поступку

По словам женщины, она не предполагала, что участвует в покушении.

По словам одной из подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама, она была уверена, что участвует в телевизионном розыгрыше.

Как сообщает BBC, индонезийка Сити Айши рассказала, что ей и еще одной женщине заплатили за то, чтобы они разыграли нескольких мужчин.

По замыслу организаторов "розыгрыша", девушки должны были подойти к мужчине, попросить его закрыть глаза, а затем прыснуть ему в лицо водой. Примечательно, что перед ужшкммт тем, как подойти к Ким Чон Наму, ни о чем не подозревающие киллерши совершили эти действия с тремя или четырьмя другими мужчинами, но только в случае брата лидера Северной Кореи применялся яд, а не вода.

"Они сделали это три или четыре раза и получили за это несколько долларов. Однако в случае с их последней целью, Ким Чон Намом, в распылителе, вероятно, была опасное вещество", - отметил председатель индонезийской полиции Тито Карнавиан.

Он подчеркнул, что подозреваемая не знала о том, что это было покушение на жизнь брата лидера КНДР, которое спланировали "вероятные иностранные агенты".

Как писал TopNews, Ким Чон Нам был убит 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По подозрению в убийстве были задержаны две женщины, позже СМИ сообщили о задержании еще одного северокорейца.
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