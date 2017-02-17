 
TOP 10

1 Маньяк, убивший и изнасиловавший 30 пенсионерок, задержан в Питере

2 Тиллерсону не дали договорить вступительное слово на встрече с Лавровым

3 Появились подробности розыгрыша сенатора Маккейна пранкерами Вованом и Лексусом

4 «Краснодар» одержал победу над «Фенербахче» (ВИДЕО)

5 «Ростов» разгромил «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (ВИДЕО)

6 "Зенит" проиграл "Андерлехту" первый матч Лиги Европы (ВИДЕО)

7 Запредельный пилотаж Су-35C сняли на ВИДЕО

8 ВИДЕО столкновения гигантского НЛО с Солнцем появилось в Сети

9 ВИДЕО смертельной схватки черной вдовы с коброй "взорвало" Сеть

10 Пэрис Хилтон порадовала поклонников голыми ФОТО в Instagram

Новости наших партнеров

Олимпийские чемпионы Волосожар и Траньков впервые стали родителями

Опубликовано 16.02.17 23:30 Олимпийские чемпионы Волосожар и Траньков впервые стали родителями

О пополнении в звездном семействе сообщили пиар-менеджер спортсменки Петро Шекшеев и в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

 

"Сегодня в семье фигуристов родилась дочь. Вес малышки - 3350 граммов, рост - 51 см. Девочка появилась на свет в госпитале "Лапино" в Одинцовском районе Подмосковья", - говорится в сообщении.

Эту же информацию подтвердил пиар-менеджер спортсменки Петро Шекшеев в своем микроблоге.

 

"Теперь у них две олимпийских медали на троих!!! Поздравляем Таню и Максима с рождением дочки! Ура! Ура! Ура!!"! – написал он.

Отмечается также, что Татьяна и дочка чувствуют себя хорошо, Максим Траньков постоянно находился рядом с супругой.

Волосожар и Траньков выступают в паре с 2010 года. В августе 2015 года спортсмены поженились. Фигуристы завоевали на Играх 2014 года в Сочи две золотые медали (в команде и среди спортивных пар), также они являются чемпионами мира и четырехкратными победителями чемпионата Европы.
Другие материалы по этой теме

Олимпийский чемпион рассказал, почему спортсмены продают "президентские" BMW

Фигуристы Волосожар и Траньков сыграли свадьбу

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга