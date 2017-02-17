Олимпийские чемпионы Волосожар и Траньков впервые стали родителями

О пополнении в звездном семействе сообщили пиар-менеджер спортсменки Петро Шекшеев и в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird) Фев 6 2017 в 2:49 PST

"Сегодня в семье фигуристов родилась дочь. Вес малышки - 3350 граммов, рост - 51 см. Девочка появилась на свет в госпитале "Лапино" в Одинцовском районе Подмосковья", - говорится в сообщении.

Эту же информацию подтвердил пиар-менеджер спортсменки Петро Шекшеев в своем микроблоге.

Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird) Фев 3 2017 в 6:32 PST

"Теперь у них две олимпийских медали на троих!!! Поздравляем Таню и Максима с рождением дочки! Ура! Ура! Ура!!"! – написал он.

Отмечается также, что Татьяна и дочка чувствуют себя хорошо, Максим Траньков постоянно находился рядом с супругой.

Волосожар и Траньков выступают в паре с 2010 года. В августе 2015 года спортсмены поженились. Фигуристы завоевали на Играх 2014 года в Сочи две золотые медали (в команде и среди спортивных пар), также они являются чемпионами мира и четырехкратными победителями чемпионата Европы.