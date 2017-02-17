 
TOP 10

1 Маньяк, убивший и изнасиловавший 30 пенсионерок, задержан в Питере

2 Тиллерсону не дали договорить вступительное слово на встрече с Лавровым

3 Появились подробности розыгрыша сенатора Маккейна пранкерами Вованом и Лексусом

4 «Краснодар» одержал победу над «Фенербахче» (ВИДЕО)

5 «Ростов» разгромил «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (ВИДЕО)

6 "Зенит" проиграл "Андерлехту" первый матч Лиги Европы (ВИДЕО)

7 Запредельный пилотаж Су-35C сняли на ВИДЕО

8 ВИДЕО столкновения гигантского НЛО с Солнцем появилось в Сети

9 ВИДЕО смертельной схватки черной вдовы с коброй "взорвало" Сеть

10 Пэрис Хилтон порадовала поклонников голыми ФОТО в Instagram

Новости наших партнеров

Путин: НАТО постоянно провоцирует Россию

Опубликовано 16.02.17 18:45 Путин: НАТО постоянно провоцирует Россию

Россию постоянно стремятся втянуть в конфронтацию, сказал президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин прокомментировал расширение НАТО. По словам президента, это делается для того, чтобы сдерживать Россию как основную угрозу для альянса, передает "Звезда".

Такое заявление Владимир Путин сделал в четверг в ходе выступления на коллегии ФСБ.

«На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой ужшкммт целью проводится дальнейшее расширение блока», - заявил Путин.

Путин также отметил, что такое явление как расширение НАТО, происходило и раньше.

Россию постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию, не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела страны, сказал президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ, говоря о расширении НАТО.

"Нас то и дело провоцируют, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию, не прекращаются попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России", — сказал Путин, которого цитирует РИА Новости.
Другие материалы по этой теме

Появились подробности розыгрыша сенатора Маккейна пранкерами Вованом и Лексусом

В НАТО рассказали о фальшивом письме от Порошенко

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга