Путин: НАТО постоянно провоцирует Россию

Президент России Владимир Путин прокомментировал расширение НАТО. По словам президента, это делается для того, чтобы сдерживать Россию как основную угрозу для альянса, передает "Звезда".
Такое заявление Владимир Путин сделал в четверг в ходе выступления на коллегии ФСБ.
«На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой ужшкммт целью проводится дальнейшее расширение блока», - заявил Путин.
Путин также отметил, что такое явление как расширение НАТО, происходило и раньше.
Россию постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию, не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела страны, сказал президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ, говоря о расширении НАТО.
"Нас то и дело провоцируют, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию, не прекращаются попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России", — сказал Путин, которого цитирует РИА Новости.