Поэтесса Вера Полозкова разгневала фанатов обещанием отметить гибель Прилепина (ФОТО)

Реакция Полозковой на публикацию в Facebook российского драматурга Юрия Клавдиева вызвала шквал критики в соцсетях.

Известная российская поэтесса и актриса Вера Полозкова своеобразно отреагировала на недавнюю публикацию в Facebook российского драматурга Юрия Клавдиева по поводу отбытия писателя Захара Прилепина на Донбасс.

В своих комментариях девушка пообещала открыть бутылку лучшего шампанского в день, когда Прилепину "отстрелят башку".

Пользователи соцсети сочли такие заявления неуместными, однако в ответ Полозкова назвала их "преданным канализационным войском ряженного ****ра", и выразила мнение, что если бы Прилепин пришел к власти, то ужшкммт их потомкам оставалось бы "только мычать и жрать собственное дерьмо".

В итоге многие поклонники ее творчества поэтессы вышли из ее группы.

"Ваши стихи мне нравились. Но теперь я знаю, что все это только слова! Свое гуманное и человеколюбивое заявление Полозкова опубликовала в Фейсбуке", "Весьма разочарован. Раньше Полозкову считал умной и тонкой натурой. А сейчас считаю, чтобы было бы правильно отправить ее за решетку за вышеобозначенный пост", "Отписываюсь от группы фашистки", "Полозкова, ты подписала себе приговор", "Нет ее для меня больше", "Полозкова, ты мразина, вот ты кто", - отметили разочарованные поклонники.

Некоторые также назвали Полозкову двуличной, ведь совсем недавно она с восхищением высказывалась о писателе Прилепине.

Нашлись и те, кто уличил поэтессу в симпатии к бойцам АТО.