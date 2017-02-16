Десять директоров "Роснефти" в 2016 году получили 3,7 млрд рублей

Доходы членов правления РЖД достигли 2,3 млрд. При этом доход членов правления "Транснефти" в 2016 г. оказался куда более скромным и составил 883,229 млн рублей.

Десять членов правления «Роснефти» заработали в 2016 г. 3,696 млрд руб., что соответствует уровню выплат по итогам 2015 г., следует из ежеквартального отчета компании, пишут "Ведомости".

Из этой суммы заработная плата составила 572,275 млн руб., снизившись на 16% по сравнению с предыдущим годом. Премии составили 2,006 млрд руб., включая «премию по итогам работы в 2015 г. и премии за успешную реализацию крупных проектов». Иные выплаты увеличились с 912,369 млн руб. в 2015 г. до 1,004 млрд руб. по ужшкммт итогам 2016 г.

Вознаграждение семи членам правления «Башнефти», 50% которой принадлежит «Роснефти», по итогам 2016 г. увеличилось в 2,6 раза до 1 млрд руб. В «Роснефти» пояснили, что основная часть суммы вознаграждения в размере 946,4 млн руб. (88%) сформировалась с I по III квартал 2016 г., т. е. в период до приобретения «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти», преимущественно за счет выплаты премий предыдущему составу правления.

Общий объем доходов членов правления РЖД от деятельности в компании в 2016 году вырос на 43,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,296 миллиарда рублей из-за долгосрочных премий и выплат при уходе из компании, следует из ежеквартального отчета монополии, пишет РИА Новости.

Причины увеличения размера вознаграждения членов правления ОАО "РЖД" за 2016 год в сравнении с 2015 годом: выплата в 2016 году долгосрочной премии за трехлетний период; единовременная выплата члену правления в связи с увольнением, выплата в 2016 году премиальных вознаграждений членам правления, уволенным до 2016 года.

В частности, заработная плата за 2016 год составила 674,2 миллиона рублей против 929,1 миллиона рублей годом ранее, премии – 1,621 миллиарда рублей против 672,6 миллиона рублей, соответственно.

Вознаграждение членов правления ПАО "Транснефть" в 2016 году составило 883,229 млн рублей, что почти соответствует уровню выплат за предыдущий год - 888,375 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

В 2016 году на заработную плату членов правления пришлось 395,223 млн рублей, на премии - 463,484 млн рублей. В 2015 году на заработную плату приходилось 351,43 млн рублей, на премии - 428,132 млн рублей.

В состав правления "Транснефти" входят 10 человек: председатель правления, президент "Транснефти" Николай Токарев, советник президента Михаил Барков, первый вице- президент Максим Гришанин, вице-президенты Сергей Андронов, Борис Король, Михаил Маргелов, Павел Ревель-Муроз, Владимир Рушайло, Алексей Сапсай, Рашид Шарипов.