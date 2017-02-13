В Саратове пятеро мужчин напали на приехавшую на вызов девушку-фельдшера

В Саратове фельдшера «скорой» попытались изнасиловать пятеро мужчин в квартире, куда приехала на вызов к больному.

В Саратове пятеро мужчин напали на фельдшера скорой помощи, которая приехала лечить якобы больного с гипертоническим кризом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального минздрава Александра Колоколова, скорая помощь выехала по вызову к больному с гипертоническим кризом. Но как только 27-летняя фельдшер зашла в квартиру, за ней закрыли дверь и напали пятеро мужчин.

Фельдшеру удалось вырваться и закрыться ужшкммт в ванной. Оттуда она по мобильному телефону позвонила в полицию. Пока наряд ехал на место происшествия, нападавшие пытались выбить дверь.

Прибывшим на место полицейским удалось задержать двоих подозреваемых. С девушкой работают психологи.

По факту нападения и попытки изнасилования фельдшера возбуждено уголовное дело.

«По результатам доследственной проверки, проведенной по сообщениям средств массовой информации о незаконном лишении свободы фельдшера скорой медицинской помощи и покушении на ее изнасилование, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением"), ч. 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), п. "а" ч. 2 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование")», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по Саратовской области.

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и криминалисты. «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос о задержании виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается, отмечается в сообщении», — отметили в СКР.