Ополченец Гиви "Сомали" убит в Донбассе в результате теракта (ФОТО)

Убийство Гиви власти ДНР назвали убийством.

Ополченец Гиви убит в результате теракта - власти ДНР

8 февраля 2017 года в 6:12 мск в результате теракта погиб командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный под позывным Гиви. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в Минобороны ДНР.

Комбат "Сомали" Гиви стал жертвой покушения у себя в кабинете. Власти ДНР назвали убийство Михаила Толстых терактом.

Ополченец Гиви. ФОТО

"Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа", - заявил представитель оборонного ведомства ополченцев.

Сейчас ужшкммт на месте взрыва работает следственная группа.

В минувшие выходные сообщалось, что Гиви получил не тяжелое ранение в результате боестолкновений в промзоне Авдеевки.

Напомним, 16 октября прошлого года погиб еще один лидер ополчения ДНР Арсен Павлов, известный как Моторола. Он был одним из самых успешных командиров донецкого ополчения. Отряд Моторолы «Спарта» принял непосредственное участие в освобождении аэропорта от украинских силовиков в январе 2015 года.

Моторолу взорвали в лифте его дома в Донецке.