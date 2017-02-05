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Швеция разгромила Германию на ЧМ по хоккею с мячом с рекордным счетом 34:6

Опубликовано 03.02.17 22:04 Швеция разгромила Германию на ЧМ по хоккею с мячом с рекордным счетом 34:6

Примечательно, на этом рекорды не закончились. Немцы также отличились, причём куда более уникальнее.

1/4 финала мирового турнира по хоккею с мячом войдёт в историю как день установления спортивного рекорда в счёте. Так, сборная Швеции разгромила с астрономическим счётом Германию — 34:6.

До этого лучшим достижением на чемпионатах мира по русскому хоккею (другое название хоккея с мячом) были 33 мяча, забитые скандинавами белорусам в четвертьфинале ЧМ-2014 в Иркутске.

Отметим, что по результатам игрового дня сборная Казахстана уступила хоккеистам Норвегии со счётом 4:5. Финны ужшкммт разгромили американцев (15:1), а российские хоккеисты всухую закончили игру со сборной Беларуси — 17:0.

Примечательно, на этом рекорды не закончились. Немцы также отличились, причём куда более уникальнее. В турнире в шведском Сандвикене принимает участие 60-летний уроженец Краснотурьинска Сергей Битков — чемпион СССР 1977 (!) года, игравший на чемпионате мира 1997 года за Казахстан, а с 2014 года защищающий цвета немецкой сборной. Его карьера в русском хоккее началась 44 года назад выступлениями за краснотурьинский "Труд".

Напомним, что следующий игровой этап на XXXVII чемпионате мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикине продолжится уже завтра матчами Беларусь — Германия, Швеция — Норвегия, Казахстан — США и Россия — Финляндия.
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