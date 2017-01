Новости Новороссии сегодня 31.01.2017: в Донбассе под Авдеевкой в бой пошли танки (ВИДЕО)

Донбасс сегодння, новоти последнего часа: под Авдеевкой в ход пошли танки

Обострение ситуации в донбасской Авдеевке вызвало реакцию со стороны международных сил, призвавших прекратить огонь. В то же время появились информация о том, что украинская армия использовала танки и пыталась прорваться через линию соприкосновения.

Как заявил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, он обратился к президенту организации Педро Аграмунту и генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду с просьбой отреагировать ужшкммт на обстрелы Авдеевки. Также судьбой мирных жителей обеспокоена и посол США на Украине Мари Йованович, и ряд других политиков. Обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на Донассе выразили в Кремле.

Между тем в СМИ появилась информация о попытке ВСУ прорыва позиций армии ополченцев ДНР в Новоазовском районе самопровозглашенной республики. Как сообщает Life со ссылкой на осведомленные источники, силовики украинской армии подогнали танк к дуге оборонительных позиций Саханка — Ленинское — Коминтерново еще в канун инаугурации президента США Дональда Трампа.

Об использовании танков сообщили также ополченцы и представители спецмиссии ОБСЕ. По информации СММ ОБСЕ в микроблоге, танки и гаубицы были обнаружены возле Авдеевки, ЗРК - у Анновки.

"Камера СММ в Авдеевке зафиксировала множественные взрывы неопределенного происхождения", - сказано в сообщении.

Комиссия наблюдателей зафиксировала 416 взрывов и "множественные очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

