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Новости Новороссии сегодня 31.01.2017: в Донбассе под Авдеевкой в бой пошли танки (ВИДЕО)

Опубликовано 31.01.17 16:16 Новости Новороссии сегодня 31.01.2017: в Донбассе под Авдеевкой в бой пошли танки (ВИДЕО)

Новороссия, последние новости Донбасса от ополченцев на сегодня, 31 января 2017: нарушение перемирия и факт использования тяжелой техники подтвердили в ОБСЕ.

Донбасс сегодння, новоти последнего часа: под Авдеевкой в ход пошли танки

Обострение ситуации в донбасской Авдеевке вызвало реакцию со стороны международных сил, призвавших прекратить огонь. В то же время появились информация о том, что украинская армия использовала танки и пыталась прорваться через линию соприкосновения.

Как заявил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, он обратился к президенту организации Педро Аграмунту и генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду с просьбой отреагировать ужшкммт на обстрелы Авдеевки. Также судьбой мирных жителей обеспокоена и посол США на Украине Мари Йованович, и ряд других политиков. Обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на Донассе выразили в Кремле.

Между тем в СМИ появилась информация о попытке ВСУ прорыва позиций армии ополченцев ДНР в Новоазовском районе самопровозглашенной республики. Как сообщает Life со ссылкой на осведомленные источники, силовики украинской армии подогнали танк к дуге оборонительных позиций Саханка — Ленинское — Коминтерново еще в канун инаугурации президента США Дональда Трампа. 

Об использовании танков сообщили также ополченцы и представители спецмиссии ОБСЕ. По информации СММ ОБСЕ в микроблоге, танки и гаубицы были обнаружены возле Авдеевки, ЗРК - у Анновки.

"Камера СММ в Авдеевке зафиксировала множественные взрывы неопределенного происхождения", - сказано в сообщении.

Комиссия наблюдателей зафиксировала 416 взрывов и "множественные очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Последние новости Новороссии сегодня, 31 января 2017: ополченцы рассказали о ситуации на фронте

По словам представителя ополчения Александра Жучковского, слухи о закреплении представителей сил самообороны на окраинах города не соответствуют действительности, но  ДНР не оставляют свои позиции и пытаются прорвать самый сильный укрепрайон ВСУ на всей линии фронта на пути к Авдеевке.

"За сутки его прорвать просто невозможно. Однако могу сказать, что наши действия на этом направлении в данный момент более чем успешны", — написал ополченец "ВКонтакте".

Он оценил общую ситуацию на фронте как имеющую тенденцию к эскалации, но добавил, что в ВСУ пока нет задачи прорвать линию фронта для наступления: сейчас наблюдается лишь имитация, направленная на провокацию армии ДНР на жесткие действия.

"Пока остаюсь при мнении, что украинцы не рискуют предпринимать наступательные действия, прекрасно зная, что они получат по зубам - это было хорошо продемонстрировано 29 числа, когда ВСУ получили от нас сверхжесткий ответ", — отмечается в публикации Жучковского.

Макеевка сегодня, 31 января 2017 ВИДЕО
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