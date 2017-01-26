СМИ: арестованный по делу о госизмене офицер ФСБ "рулил" хакерами из "Шалтая-Болтая"

Арестованного сотрудника ФСБ СМИ связали с хакерской группировкой «Шалтай-Болтаем», публиковавшим переписки федеральных чиновников.

Арестованный по обвинению в госизмене начальник второго оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов был причастен к деятельности хакерской группировки «Шалтай-Болтай», уже несколько лет публиковавшей переписки и другие личные данные высокопоставленных чиновников вплоть до премьер-министра России Дмитрия Медведева, утверждает телеканал «Царьград ТВ», ссылаясь на свои источники.

По данным «Царьграда», арест Михайлова «прошел достаточно живописно» — его вывели с заседания коллегии ФСБ с мешком на голове.

Как ранее сообщал "Коммерсант", Михайлова и главу отдела ужшкммт расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова арестовали по подозрению в государственной измене. Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что их держат в СИЗО «Лефортово» ещё с декабря прошлого года.

Собеседники «Коммерсанта» описывают Михайлова как одного из ключевых сотрудников ЦИБ, который «по сути курирует весь интернет-бизнес в стране», человека, который «помогает достичь взаимопонимания между интернет-компаниями и спецслужбами».

Анонимная группировка «Шалтай-Болтай» прославилась публикацией данных взломанных почт и телефонов многих известных политиков и общественных деятелей, в том числе премьера Дмитрия Медведева, медиамагната Арама Габрелянова, пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой.

Представители группировки публиковали фотографию бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик в администрации президента с полной сумкой денег. Позже из слитой переписки стало известно о сотрудничестве актёра Михаила Галустяна с администрацией президента.

«Шалтай-Болтай» взламывал и почту философа Александра Дугина, возглавляющего телеканал «Царьград ТВ».

Цели группы не ясны: по большей части разоблачения не содержали никакой шокирующей информации и лишь дразнили представителей власти. Сами авторы «Шалтая» говорили, что информацию им поставляют дружественные чиновники. Группировка также занималась продажей украденной информации.

Как пишет «Царьград ТВ», Михайлов якобы вел переговоры с Германом Грефом о переходе на работу в Сбербанк. По данным телеканала, существовал план по созданию новой службы, которая будет использовать данные Сбербанка для слежки и контроля за гражданами.

Издание также утверждает, что за «Шалтай-Болтаем» «может стоять ЦРУ», а Сергей Михайлов вынашивал планы с помощью информационных технологий повлиять на результаты российских выборов в пользу других стран.