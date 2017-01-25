СМИ: по делу о госизмене арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"

По информации журналистов, Руслан Стоянов находится в СИЗО с декабря прошлого года.

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к ФСБ, с декабря 2016 года в СИЗО "Лефортово" под арестом находится глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. При этом в пресс-службе компании подтвердили арест, отметив, что расследование "ведется в отношении частного лица".

По данным издания, арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности ФСБ. Также по этому делу ужшкммт арестовали и главу одного из подразделений ЦИБ Сергея Михайлова. Известно, что расследование ведется по подозрению в нарушении статьи "Государственная измена".

Источник издания утверждает, что в числе прочего проверяются взаимоотношения ЦИБ с частными компаниями, сотрудничавшими с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям. Кроме того, специалисты изучают информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

Добавим, что отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности.