Японские ученые вырастили орган животного в теле другого

Следующим шагом исследовательской группы станет попытка вырастить органы обезьяны в теле свиньи.

Группа ученых из Токийского университета смогла вырастить здоровую поджелудочную железу в теле крысы, используя мышиные стволовые клетки, передает ТАСС со ссылкой на общественное телевидение NHK.

Ученым впервые в мире удалось воспроизвести структурную часть живого организма на межвидовом уровне - вырастить орган одного существа в теле другого. После пересадки в тело мыши поджелудочная железа полностью функционировала. По ужшкммт мнению ученых, успех этого эксперимента открывает возможность для выращивания человеческих органов в телах животных для последующей пересадки, однако перспективы такой трансплантологии вызывают много этических вопросов у международного медицинского сообщества.

Следующим шагом исследовательской группы станет попытка вырастить органы обезьяны в теле свиньи. В Японии в исследовательских целях разрешено использование человеческих стволовых клеток в телах животных, но клонирование и создание искусственных живых организмов запрещено законом.

Ученые считают, что успех эксперимента открывает огромные возможности для выращивания органов человека в телах различных животных. Однако, по мнению руководителя исследовательской группы, профессора Хиромицу Накаути, для этого "необходимо разрешить ряд этических вопросов и добиться понимания со стороны людей", отмечает РИА Новости.

В 2006 году профессор университета Киото Синъя Яманака впервые в мире получил стволовую клетку из обычной клетки кожи человека. Его открытие получило название индуцированных плюрипотентных (многофункциональных) стволовых клеток (iPS), они способны формировать клетки различных органов.

Опыты японского ученого сделали возможным создание поврежденных тканей и органов из клеток самого пациента. За это открытие в 2012 году Яманака получил Нобелевскую премию.

За десять лет ученые научились "создавать" клетки различных органов. Главной проблемой, тормозящей использование iPS-клеток в медицине, по-прежнему остается высокий риск развития раковых заболеваний.