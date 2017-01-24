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Полуголая Бузова выложила в Instagram откровенное ВИДЕО танца на крыше отеля

Опубликовано 24.01.17 00:08 Полуголая Бузова выложила в Instagram откровенное ВИДЕО танца на крыше отеля

На опубликованном в Инстаграм видео звезда "Дома-2" устроила эротические танцы в нижнем белье и туфлях на шпильке на крыше испанского отеля.

Бузова опубликовала в Instagram откровенный танец на крыше отеля в Мадриде

Телеведущая Ольга Бузова, отметившая в Мадриде вместе с близкими подругами свое 31-летие и развод с футболистом Тарасовым, шокировала своих поклонников, выложив в Instagram видео откровенного танца на крыше испанского отеля.

На видео звезда "Дома-2", позируя в нижнем белье и туфлях на шпильке с острым носом, эротично двигается под музыку на крыше испанского отеля. Свое очередное ужшкммт видеотворение Бузова сопроводила хэштегами #привыкаю #просыпатьсяодна.

 

Как и следовало ожидать, подписчики Бузовой разделились на два лагеря. Одни положительно отозвались о таком откровенном поступке и пожелале своей любимице всяческого успеха.

"Оля,развод тебе на пользу..Хорошеешь с каждым днем; Красивая девушка, красивая фигура, все при себе, отстаньте уж от нее!если вам завидно заправьте свое пузо в штаны! Или вместо того чтобы трепать языками ходите в спорт зал, и тоже так сможете; Чувствую Тарасов или как его там зовут, локти кусает! Молодец она, замечательно выглядит!;", - пишут поклонники Ольги (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

 

Однако нашлись и те, кто раскритиковали столь легкомысленное поведение, а также нашли изъяны в фигуре актрисы и певицы.

"Ко всей стране голой ж..пой! Оля, мозги бы свои лучше показала, если они имеются конечно; Самый легкий способ привлечения внимания - покажи трусы и ты звезда ))); Господи, ну что в ней такого. Ни ж..пы, ни сисек, ни мозга в конце концов; , - говорится в гневных коментария[ к видео.

 

Кто-то воспринял поступок звезды своеобразной «сатисфакцией» Тарасову, который сейчас также находится в Испании на сборах, совсем недалеко от Мадрида.

"Для Тарасова что ли снимает? Авось увидит», «Этим не вернешь мужа назад», «Лишнее это, все равно он не скажет после просмотра, что он такую хорошую жену потерял, а наоборот сто процентов подумает", — поясняют они.

Тем не менее, число просмотров опубликованного 24 часа назад видео перевалило за 1,7 миллионам, а число комментариев перешло за 7 тысяч. Более того Бузова никак не отреагировала на критику в ее адрес, а просто продолжает публиковать фото и видео ее отдыха в Мадриде.
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