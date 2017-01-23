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В Twitter NYT появилось сообщение о ракетном ударе РФ по США (ФОТО)

Опубликовано 23.01.17 08:33 В Twitter NYT появилось сообщение о ракетном ударе РФ по США (ФОТО)

В твите говорилось о том, что источником этой информации якобы служит заявление президента России Владимира Путина.

В Twitter авторитетного американского издания The New York Times было опубликовано сообщение о том, что Москва приняла решение о ракетном ударе по США. Позднее оказалось, что аккаунт газеты подвергся хакерской атаке.

"Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", — приводит провокационное сообщение New York Times РИА Новости.

Вскоре журналисты заявили о взломе аккаунта.

"Мы удалили несколько твитов, опубликованных без нашего разрешения этим утром. Мы проводим расследование", - отметило издание.

По ужшкммт некоторым данным, доступ к страничке NYT могли получить хакеры из команды OurMine, чья деятельность неоднократно привлекала к себе внимание СМИ. К примеру, эта группировка распространяла слухи о смерти Елизаветы II и певицы Бритни Спирс. К тому же эти киберпреступники могут быть причастны к взлому страничек Marvel, Netflix и Sony Music Global.

Как писал TopNews, ранее в одном из микроблогов BBC появилось сообщение о покушении на Дональда Трампа, совершенном во время церемонии инаугурации.
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