В Twitter NYT появилось сообщение о ракетном ударе РФ по США (ФОТО)

В твите говорилось о том, что источником этой информации якобы служит заявление президента России Владимира Путина.

В Twitter авторитетного американского издания The New York Times было опубликовано сообщение о том, что Москва приняла решение о ракетном ударе по США. Позднее оказалось, что аккаунт газеты подвергся хакерской атаке.

"Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", — приводит провокационное сообщение New York Times РИА Новости.

Вскоре журналисты заявили о взломе аккаунта.

"Мы удалили несколько твитов, опубликованных без нашего разрешения этим утром. Мы проводим расследование", - отметило издание.

This is one of the tweets people are flagging that @nytvideo says an unauthorized user sent pic.twitter.com/TUjVl4jGYo — newyorkist (@Newyorkist) 22 января 2017 г.

По ужшкммт некоторым данным, доступ к страничке NYT могли получить хакеры из команды OurMine, чья деятельность неоднократно привлекала к себе внимание СМИ. К примеру, эта группировка распространяла слухи о смерти Елизаветы II и певицы Бритни Спирс. К тому же эти киберпреступники могут быть причастны к взлому страничек Marvel, Netflix и Sony Music Global.

Как писал TopNews, ранее в одном из микроблогов BBC появилось сообщение о покушении на Дональда Трампа, совершенном во время церемонии инаугурации.