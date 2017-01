В Twitter NYT появилось сообщение о ракетном ударе РФ по США (ФОТО)

В Twitter авторитетного американского издания The New York Times было опубликовано сообщение о том, что Москва приняла решение о ракетном ударе по США. Позднее оказалось, что аккаунт газеты подвергся хакерской атаке.

"Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", — приводит провокационное сообщение New York Times РИА Новости.

Вскоре журналисты заявили о взломе аккаунта.

"Мы удалили несколько твитов, опубликованных без нашего разрешения этим утром. Мы проводим расследование", - отметило издание.

This is one of the tweets people are flagging that @nytvideo says an unauthorized user sent pic.twitter.com/TUjVl4jGYo