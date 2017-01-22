Би-би-си "взорвал" соцсети сообщением о покушении на Трампа во время инаугурации (ФОТО)
Опубликовано 22.01.17 11:33
Телеканал BBC опубликовал срочную новость в своем Twitter.
В Twitter отделения BBC в британском Нортгемптоне появилась срочная новость о нападении 45 президента США Дональда Трампа. В сообщении от имени британской корпорации отмечалось, что лидер страны получил ранение в результате стрельбы. Твит был помечен припиской "срочная новость" и хэштегом "инаугурация".
При этом подобная новость более нигде не была опубликована, и читатели тут же заподозрили провокацию. К тому же спустя несколько минут сообщение о покушении ужшкммт на Трампа было удалено.
Через некоторое время британский телеканал выступил с извинениями в адрес всех, кто "увидел необычный твит". По словам представителей BBC, скорее всего, аккаунт был взломан, и сейчас ведется проверка обстоятельств произошедшего.
Однако не все поверили в такое объяснение журналистов BBC и назвали произошедшее глупой выходкой сотрудников телеканала.