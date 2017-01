Би-би-си "взорвал" соцсети сообщением о покушении на Трампа во время инаугурации (ФОТО)

В Twitter отделения BBC в британском Нортгемптоне появилась срочная новость о нападении 45 президента США Дональда Трампа.​ В сообщении от имени британской корпорации отмечалось, что лидер страны получил ранение в результате стрельбы. Твит был помечен припиской "срочная новость" и хэштегом "инаугурация".

При этом подобная новость более нигде не была опубликована, и читатели тут же заподозрили провокацию. К тому же спустя несколько минут сообщение о покушении ужшкммт на Трампа было удалено.

Через некоторое время британский телеканал выступил с извинениями в адрес всех, кто "увидел необычный твит". По словам представителей BBC, скорее всего, аккаунт был взломан, и сейчас ведется проверка обстоятельств произошедшего.

Apologies to anyone who saw an unusual Tweet from our account this morning. We do appear to have been hacked and we are looking into how. MR