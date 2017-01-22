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10 В Сети появилось первое ФОТО со свадьбы Пелагеи

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В Instagram появилось первое ФОТО со свадьбы Пелагеи

Опубликовано 22.01.17 12:41 В Instagram появилось первое ФОТО со свадьбы Пелагеи

Фото молодоженов в "Инстаграм" произвел настоящий фурор в Интернете.

В Инстаграм появилось свадебное ФОТО Пелагеи

В Интернет попало первое фото со свадьбы известной российской певицы, наставницы шоу "Голос" Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина.

Как писал TopNews, певица и спортсмен сыграли закрытую свадьбу 16 июня 2016 года, но известно об этом стало только спустя неделю.

Звезды зарегистрировали отношения в Кутузовском ЗАГСе столицы, а затем отправились на банкет в ресторан на Рублевке, куда пригласили только родителей и самых близких друзей.

Первый ужшкммт снимок с празднования свадьбы Пелагеи и Ивана Телегина появился в Сети спустя более, чем полгода со дня радостного события. Фотография произвела настоящий фурор.

"Похожа на принцессу из сказки", "Красивые какие", – пишут фанаты артистки.

 

Журналисты отмечают, что первый официальный снимок со свадьбы Пелагеи слил кто-то из их близкого окружения пары. Сначала фотография была опубликована на фан-страничке Пелагеи в "Инстаграм", после чего его растиражировали СМИ.
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