В Instagram появилось первое ФОТО со свадьбы Пелагеи

В Инстаграм появилось свадебное ФОТО Пелагеи
В Интернет попало первое фото со свадьбы известной российской певицы, наставницы шоу "Голос" Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина.
Как писал TopNews, певица и спортсмен сыграли закрытую свадьбу 16 июня 2016 года, но известно об этом стало только спустя неделю.
Звезды зарегистрировали отношения в Кутузовском ЗАГСе столицы, а затем отправились на банкет в ресторан на Рублевке, куда пригласили только родителей и самых близких друзей.
Первый ужшкммт снимок с празднования свадьбы Пелагеи и Ивана Телегина появился в Сети спустя более, чем полгода со дня радостного события. Фотография произвела настоящий фурор.
"Похожа на принцессу из сказки", "Красивые какие", – пишут фанаты артистки.
Журналисты отмечают, что первый официальный снимок со свадьбы Пелагеи слил кто-то из их близкого окружения пары. Сначала фотография была опубликована на фан-страничке Пелагеи в "Инстаграм", после чего его растиражировали СМИ.